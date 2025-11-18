SURSE Partenerul francez de afaceri al mercenarului Horațiu Potra și-a achitat partea de prejudiciu din dosarul de evaziune fiscală / Silli Rodolphe Paul Antoine a plătit aproape 1,7 milioane de dolari

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Silli Rodolphe Paul Antoine, partenerul francez de afaceri al mercenarului Horaţiu Potra, a plătit 1.695.600 de dolari, reprezentând partea sa de prejudiciu plus penalităţi din dosarul de evaziune fiscală de la Parchetul general, au declarat surse oficiale pentru G4Media.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În iulie acest an, Parchetul General a pus sechestru pe averea mercenarului Horaţiu Potra, respectiv pe 24 de milioane de lei, aproape 29 de kilograme de aur, 12 imobile din Bucureşti şi Sibiu, într-un dosar în care fostul aliat al candidatului la prezidențiale, Călin Georgescu, este acuzat de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani.

Potra este acuzat că nu a declarat şi nu a plătit impozit pe banii câştigaţi în Congo în valoare de 72 de milioane de lei, adică aproape 17 milioane de doalri.

“Măsurile asigurătorii au fost dispuse în vederea reparării pagubei cauzate prin activitatea infracțională până la concurența sumei de 23.315.653,79 lei, precum și în vederea confiscării extinse până la concurența sumei de 23.436.370,21 lei.

În fapt, s-a reținut că, în datele de 27.05.2024 şi 26.05.2025, suspectul s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin nedeclararea în declarațiile fiscale obligatorii a sursei impozabile, constând în veniturile în cuantum de 72.560.820 lei.

Aceste venituri au obținute în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024 din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securității și au fost transferate ulterior, printr-o serie de circuite comerciale şi financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice, înregistrate în Emiratele Arabe Unite.

În acest mod, a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 7.256.082 lei (echivalentul a 1.440.203 euro).

De asemenea, din probatoriul administrat a rezultat că suspectul, în perioada decembrie 2022 – martie 2023, în calitate de administrator al unei societăți, beneficiind de ajutorul celui de al treilea suspect (reprezentant legal al altei societăți comerciale), s-a sustras, de asemenea, de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Concret, suspectul a înregistrat în evidenţele contabile şi fiscale ale societății sale operaţiuni comerciale fictive, constând în achiziţii de servicii în valoare totală de 18.817.521,44 lei, efectuate în baza unui număr de 21 de facturi fiscale, emise de cea de a doua societate, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 1.839.656 lei (echivalentul a 370.989 euro).

Cu referire la infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave, din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada decembrie 2022 – aprilie 2023, în calitate de administrator al unei societăți, suspectul, beneficiind de ajutorul celui de al treilea suspect, şi-a însușit din patrimoniul societății suma de 12.200.725,79 lei, prin crearea şi implementarea unui circuit comercial fictiv.

Acesta a constat în încheierea unui acord de consultanță, având ca obiect „servicii de consultanță şi instruire în domeniul securității”, în baza căruia au fost emise 22 de facturi fiscale, în valoare de 18.979.804,53 lei, decontate integral printr-un număr de 22 transferuri bancare.

În ceea ce privește infracțiunea de spălarea banilor în formă continuată, din cercetări a reieșit că, în perioada martie 2023 – noiembrie 2024, suspectul, beneficiind de ajutorul suspectului nr. 3, a disimulat, prin încheierea unor acte juridice bilaterale fictive, adevărata natură a provenienței în patrimoniul său (2.538.865 USD), dar şi în cel al societății sale (477.600 USD) a sumei totale de 3.016.465 USD (echivalentul a 13.583.468,94 lei), obținute anterior din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală şi delapidare”, au arătat procurorii într+un comunicat de presă din iulie acest an.

În acelaşi dosar au fost puşi sub acuzare trei colaboratori care l-au ajutat pe Potra să transfere banii în Emiratele Arabe Unite, fără să plătească taxe statului român:

Silli Rodolphe Paul Antoine, cetăţean francez, prin firma Rodho Strategy LLC din Emiratele Arabe Unite, acuzat de evaziune fiscală în formă continuată

“În datele de 12.11.2023 şi 05.07.2024, acesta l-a ajutat pe primul suspect (pe Horaţiu Potra – n.r.)să se sustragă de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în modalitatea ascunderii sursei impozabile aferente veniturilor în cuantum de 57.944.310 lei, obținute din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securității.

Activitatea de complicitate s-a concretizat prin participarea la o serie de circuite comerciale fictive, respectiv prin semnarea, în calitate de reprezentant a două companii (ambele înmatriculate în Emiratele Arabe Unite) a două contracte de execuție lucrări, care au avut rolul de a disimula activitățile generatoare de venituri, contribuind astfel la cauzarea unui prejudiciu adus bugetului de stat în cuantum de 5.794.431 lei (echivalentul a 1.148.563 euro), reprezentând impozit pe venit”, arătau procurorii despre francezul Silli Rodolphe Paul Antoine.

Daniel – Simion Potra , prin firma GPH La Role Ltd, acuzat de complicitate la evaziune fiscală, delapidare și spălarea banilor, toate în formă continuată

, prin firma GPH La Role Ltd, acuzat de complicitate la evaziune fiscală, delapidare și spălarea banilor, toate în formă continuată Dionisie Moldovan – reprezentant al companiilor Standovla Invest LLC şi Ralf Golf Role Services F.Z.C.O. (ambele înmatriculate în Emiratele Arabe Unite), acuzat de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată

Horațiu Potra a fost dat în urmărie internațională şi prins în Dubai. Acum se află în procedură de extrădare. În septembrie, procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat că există indicii că mercenarul făcea demersuri pentru a obţine azil politic în Rusia.