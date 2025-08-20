Un judecător federal american a blocat o lege din Texas care impunea afişarea celor Zece Porunci în şcoli

Un judecător federal american a blocat miercuri o lege a statului Texas care impunea afişarea Celor Zece Porunci în fiecare sală de clasă din şcolile publice. Judecătorul Fred Biery a emis o ordonanţă preliminară care interzice aplicarea legii, care urma să intre în vigoare de la 1 septembrie şi care a fost contestată de familiile elevilor de diferite confesiuni, relatează AFP, citată de News.ro.

Această lege este neconstituţională, „este părtinitoare în mod inadmisibil în chestiuni teologice şi favorizează oficial confesiunile creştine în detrimentul altora”, a scris judecătorul în hotărârea sa argumentată pe 55 de pagini.

Afişarea celor Zece Porunci în sălile de clasă este „susceptibilă de a transmite un mesaj de excluziune şi de pondere spirituală” copiilor, dându-le sentimentul că sunt „străini care nu aparţin comunităţii lor şcolare”, susţine judecătorul.

Rabinul Mara Nathan, unul dintre reclamanţii din acest caz, a salutat hotărârea. „Convingerile religioase ale copiilor ar trebui să fie inculcate de părinţi şi de comunităţile religioase, nu de personalităţi politice şi şcoli publice”, a reacţionat ea într-un comunicat.

Rachel Laser, preşedinta Americans United for Separation of Church and State (Americanii Uniţi pentru Separarea Bisericii şi Statului), o asociaţie dedicată apărării laicităţii, a salutat, de asemenea, decizia. Ea consideră că aceasta transmite „un mesaj puternic şi răsunător în toată ţara că guvernul respectă libertatea religioasă a fiecărui elev din şcolile publice”.

Un alt judecător federal a blocat în noiembrie o lege similară în Louisiana, un alt stat conservator din sudul Statelor Unite. El a considerat-o contrară primului amendament al Constituţiei americane, care interzice instituirea unei religii naţionale şi favorizarea unei religii în detrimentul alteia.

Libertatea religioasă şi separarea Bisericii de Stat sunt principii fundamentale în Statele Unite. În 1980, Curtea Supremă a Statelor Unite a decis deja că o lege care prevedea afişarea celor Zece Porunci în şcolile publice din Kentucky (centru-est) este neconstituţională.

În iunie 2024, cel mai înalt responsabil din domeniul educaţiei din Oklahoma a ordonat şcolilor publice din acest stat din sudul Statelor Unite să predea Biblia, o decizie controversată care este contestată şi ea în instanţă.