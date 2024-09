Cristiano Ronaldo a ajuns la un miliard de abonaţi pe reţelele de socializare. Atacantul portughez a marcat zilele trecute cel de-al 900-lea gol din carieră

Portughezul Cristiano Ronaldo a ajuns la un total de un miliard de abonaţi pe conturile sale de pe platformele de socializare, relatează L’Equipe, transmite News.ro.

„Am scris istorie”. Pe X, Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Al-Nassr (Arabia Saudită), s-a felicitat pentru că a ajuns la un miliard de abonaţi, cumulat, pe reţelele de socializare. „1 MILIARD de urmăritori! Este mai mult decât o cifră: este o mărturie a pasiunii noastre, a dorinţei noastre şi a dragostei noastre comune pentru joc şi nu numai.”

Internaţionalul portughez (39 de ani), care tocmai a marcat cel de-al 900-lea gol din carieră împotriva Croaţiei, a beneficiat de popularitatea canalului său de YouTube, lansat la 22 august. CR7 are 60 de milioane de abonaţi, cărora li se adaugă 639 de milioane pe Instagram, 170 pe Facebook şi 113 pe X.

„De pe străzile din Madeira până pe cele mai mari scene din lume, am jucat întotdeauna pentru familia mea şi pentru voi, iar astăzi suntem un miliard”, a continuat jucătorul care a evoluat pentru Sporting, Manchester United, Real Madrid şi Juventus. „Această călătorie este călătoria noastră. Şi, împreună, am arătat că nu există limite pentru ceea ce putem realiza. Tot ce este mai bun urmează să vină şi vom continua să forţăm, să câştigăm şi să scriem istorie împreună.”

We’ve made history — 1 BILLION followers! This is more than just a number – it’s a testament to our shared passion, drive, and love for the game and beyond.

From the streets of Madeira to the biggest stages in the world, I’ve always played for my family and for you, and now 1… pic.twitter.com/kZKo803rJo

