Jurnalist sportiv francez condamnat la şapte ani de închisoare, în Algeria, pentru „apologia terorismului”

O instanţă algeriană a condamnat duminică un jurnalist sportiv francez la 7 ani de închisoare pentru „apologia terorismului”. Angajatorul ziaristului, grupul So Press, a denunţat sancţiunea ca fiind nedreaptă, transmite News.ro.

Jurnalistul sportiv francez Christophe Gleizes a fost condamnat la şapte ani de închisoare în Algeria, fiind acuzat de „apologie a terorismului”, au anunţat duminică organizaţia Reporteri fără Frontiere (RSF) şi angajatorul lui Gleizes, grupul So Press. Aceştia au denunţat pedeapsa ca fiind „nedreaptă”. „Un apel va fi depus mâine, luni, 30 iunie”, a relatat RSF.

Jurnalist independent în vârstă de 36 de ani şi colaborator la revistele So Foot şi Society, ale grupului So Press), Christophe Gleizes a călătorit în Algeria în mai 2024, pentru a face un reportaj despre clubul Jeunesse Sportive de Kabylie. Potrivit RSF, el a fost arestat la 28 mai 2024, la Tizi Ouzou, şi plasat sub supraveghere judiciară pentru „intrare în ţară cu viză turistică, pentru «apologie a terorismului» şi «deţinere de publicaţii în scopul propagandei care dăunează interesului naţional».

Angajatorul său, grupul So Press, a denunţat sancţiunea ca fiind „nedreaptă”, întrucât condamnarea a venit „după o revizuire judiciară de 13 luni”.

„Aceste ultime acuzaţii, nefondate şi complet infirmate, se datorează faptului că jurnalistul a avut contact, în 2015 şi 2017, cu şeful clubului de fotbal Tizi Ouzou, care a fost şi lider al Mişcării pentru Autodeterminarea Kabyliei (MAK), clasificată drept organizaţie teroristă de către autorităţile algeriene în 2021”, a declarat Reporteri Fara Frontiere (RSF), care a adăugat că singurul schimb de replici dintre cei doi bărbaţi, în 2024, a fost pentru pregătirea raportului său despre clubul de fotbal JSK, lucru pe care Christophe Gleizes nu l-a ascuns niciodată”.

„Condamnarea sa de şapte ani de închisoare nu are sens şi demonstrează un singur fapt: nimic nu scapă politicii de astăzi, iar sistemul judiciar algerian a ratat o oportunitate importantă de a ieşi învingător în această afacere”, a declarat directorul general al RSF, Thibaut Bruttin.

„Este important să se facă tot posibilul, inclusiv pe plan politic şi diplomatic, pentru a se asigura că dreptatea prevalează şi că jurnalistul se poate reuni cu cei dragi şi cu redacţia sa”, a pledat fondatorul So Press, Franck Annese, citat în comunicatul de presă.

Condamnarea jurnalistului vine pe fondul unei crize acute dintre Algeria şi Franţa, fosta putere colonială (1830-1962), marcată de expulzarea diplomaţilor de ambele părţi şi de îngheţarea oricărei cooperări. Disputa a izbucnit vara trecută, după ce preşedintele francez Emmanuel Macron a recunoscut un plan de autonomie „sub suveranitate marocană” pentru Sahara Occidentală, un teritoriu disputat de 50 de ani de Maroc şi de separatiştii Polisario, susţinuţi de Alger.

Situaţia s-a înrăutăţit odată cu arestarea, la mijlocul lunii noiembrie, a scriitorului franco-algerian Boualem Sansal, acuzat că a subminat „unitatea naţională” în declaraţii din Franţa, unde considera că Algeria a moştenit teritorii aflate sub colonizare franceză care aparţinuseră anterior Marocului. După o condamnare la cinci ani de închisoare în primă instanţă, verdictul în apel urmează să fie anunţat marţea viitoare.