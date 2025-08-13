G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Supercupa Europei, miercuri: PSG -Tottenham / Radu Drăguşin nu va juca pentru…

Bucuria jucătorilor de la Paris Saint-Germin din meciul cu Arsenal din semifinalele UEFA Champions League, ediția 2024/2025
Jucătorii lui PSG / Sursa foto: Michtof / PsnewZ / Profimedia

Supercupa Europei, miercuri: PSG -Tottenham / Radu Drăguşin nu va juca pentru britanici, e în continuare accidentat

Articole13 Aug 0 comentarii

Paris Saint-Germain, câştigătoarea Ligii Campionilor, întâlneşte echipa Tottenham Hotspur, câştigătoarea Ligii Europei, în meciul pentru Supercupa Europei, care este programat, miercuri, de la ora 22.00, pe stadionul Friuli din Udine. La Tottenham este legitimat şi românul Radu Drăguşin, în prezent accidentat, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Echipe probabile:

Paris Saint-Germain: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Antrenor: Luis Enrique

Tottenham Hotspur: Vicario – Porro, Romero, Van de Ven, Spence – Bentancur, Palhinha – Kudus, Sarr, Odobert – Richarlison. Antrenor: Thomas Frank

Meciul va fi arbitrat de portughezul Joao Pinheiro, care va fi ajutat la cele două linii de Bruno Jesus şi Luciano Maia.

Rezervă va fi azerul Elchin Masiev, iar în camerra VAR se va afla portughezul Tiago Martins.

Deţinătorii Cupei Campionilor Europeni/Liga Campionilor au câştigat 29 din cele 49 de ediţii ale Supercupei UEFA.

Câştigătorii Cupei UEFA/UEFA Liga Europa au câştigat opt din cele 25 de finale de când Cupa Cupelor  a fost desfiinţată în 1999 – cu toate acestea, de la Zenit în 2008, singurul club care nu este campion european care a reuşit acest lucru este Atlético de Madrid, în 2010, 2012 şi 2018.

Udine va fi cea de-a 13-a localitate care va găzdui Supercupa UEFA de la schimbarea sediului său pe termen lung de la Monaco, după Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017), Tallinn (2018), Istanbul (2019), Budapesta (2020), Belfast (2021), Helsinki (2022), Atena (2023) şi Varşovia (2024).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Oţelul Galaţi – Rapid Bucureşti, scor 1-1, în etapa a V-a / Bucureștenii au 11 puncte și se clasează pe locul 2, după Craiova

Articole12 Aug • 202 vizualizări
0 comentarii

Surpriză la Londra, unde Crystal Palace a câştigat trofeul, după 3-2 la lovituri de departajare cu FC Liverpool

Articole10 Aug • 735 vizualizări
0 comentarii

Rapid – FC Botoşani 2-1 / Giuleştenii sunt lideri, la golaveraj

Articole5 Aug • 343 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.