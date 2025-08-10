Surpriză la Londra, unde Crystal Palace a câştigat trofeul, după 3-2 la lovituri de departajare cu FC Liverpool

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Câştigătoarea Cupei Angliei, Crystal Palace, a cucerit duminică trofeul Community Shield după ce a învins, pe Wembley, formaţia campioană, FC Liverpool, cu scorul de 3-2 după lovituri de departajare. După timpul regulamentar scorul a fost egal, 2-2, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Cormoranii” au deschis scorul în minutul 4, prin Ekitike, dar în minutul 15 van Dijk a comis un fault în careu asupra lui Sarr şi Palace a primit penalti. A transformat Mateta şi din minutul 14 a fost egal, 1-1. Echilibrul de pe tabelă a durat însă doar patru minute, pentru că Frimpong i-a readus pe campioni în avantaj. Finalul a adus egalarea pentru londonezi, prin golul lui Ismaila Sarr, din minutul 77, şi soarta trofeului s-a decis la penalti.

Liverpool a avut o serie incredibilă de ratări, prin Salah, Mac Allister şi Elliott, Gakpo fiind singurul care a marcat, în timp ce pentru londonezi au ratat Eze şi Sosa, dar au înscris Mateta şi Sarr, iar după câte patru lovituri era 2-1 pentru Palace. Szoboszlai a egalat la doi, însă Devenny a înscris ultimul penalti şi Crystal Palace a câştigat în premieră trofeul Community Shield, impunându-se în faţa lui Liverpool la lovituri de departajare, cu 3-2.