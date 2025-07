EXCLUSIV Compania de stat Nuclearelectrica: cumuluri uriașe de pensii-salarii, între 40.000 de lei și 117.000 de lei net lunar / Directorul Cosmin Ghiță: venituri de 2,29 milioane lei brut / Există ”ajutor social de pensionare” de 2-3 salarii de bază / Fiul lui Toni Greblă și o fotografă de nunți – printre angajați

Venituri uriașe din cumulul salariu-pensie la producătorul de energie Societatea Națională Nuclearelectrica (SNN) unde statul român are pachetul majoritar de acțiuni. Conform unor documente consultate de G4Media.ro, în această societate cunoscută, în special, pentru operarea Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă există mai mulți angajați care, din cele două surse de venit, încasează lunar între 40.000 de lei și 117.000 de lei net. Surse din cadrul instituției au afirmat că există zeci de astfel de situații în cadrul Nuclearelectrica, inclusive soț-soție.

G4Media.ro a dezvăluit recent că, după o schimbare a Contractului Colectiv de Muncă, proaspeții pensionari au putut fi reangajați fără concurs, încasând atât pensia, cât și salariul.

La capitolul venituri, în prima linie se află directorul general al SNN, Cosmin Ghiță care, conform unui document oficial, a încasat anul trecut 2,29 milioane lei brut – parte salariu fix, parte recompense pentru ”performanțe”.

Doi avertizori de integritate din cadrul Nuclearelectrica ne-au indicat situații controversate care au avut loc în cadrul acestei societăți de importanță națională: în 2023, în mandatul de director al lui Ovidiu Valentin Nae a fost angajată fiica acestuia, iar timp ce, de mai mulți ani, numărul 2 ca importanță în schema tehnică de conducere a Centralei de la Cernavodă a fost o persoană care nu avea studiile necesare.

La Nuclearelectrica lucrează unul dintre copiii fostului senator și judecător constituțional Toni Greblă, angajat pe vremea când era student la o universitate privată. În prezent, el încasează peste 27.000 lei net lunar.

Biroul de Presă al Nuclearelectrica a transmis că situația dublului venit este legală – ”cumulul dintre pensie și salariu poate fi realizat indiferent de vârsta pensionarului, cu condiția că acesta să fie apt de muncă”, iar legat de situațiile particulare ale unor angajați a susținut că informațiile sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor.

Exemple de cumul salariu-pensie la Societatea Națională Nuclearelectrica

Gabriel Alexandru Mihăilă, dispecer coordonator Sucursala Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă: Salarii de 376.960 lei și pensii de 324.000 lei în cursul anului 2023. Sursa: declarație de avere 24 octombrie 2024. Venit lunar cumulat în 2023: 58.413 lei net (s-a pensionat definitiv în octombrie 2024).

Aurel Țucu, dispecer coordonator Sucursala Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă: Salarii de 356.885 lei și pensii de 302.400 lei în cursul anului 2023. Sursa: declarație de avere 28 iunie 2024. Venit lunar cumulat în 2023: 54.940 lei net. Salarii de 179.334 lei și pensii de 302.400 lei în cursul anului 2024 (salariile sunt doar pentru 7 luni din anul 2024, căci s-a pensionat în 2023 pentru a beneficia de prevederile vechii legi a pensiilor, iar în iunie 2024 a fost reangajat). Sursa: declarație de avere 13 februarie 2025. Venit lunar cumulat în 2024: 40.144 lei net.

Daniela Maria Costea, inginer-șef Sucursala Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești: Salarii 376.006 lei și pensii de 268.000 lei în 2024. Sursa: declarație de avere 30 mai 2025. Venit lunar cumulat în 2024: 56.667 lei net.

Nicușor Dascălu, dispecer șef tură Sucursala Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă: Salarii de 290.000 lei și pensii de 230.000 lei în 2023. Sursa: declarație de avere 23 aprilie 2024. Venit lunar cumulat în 2023: 43.333 lei net (s-a pensionat definitiv în decembrie 2024).

Marian Negoiescu, inginer-șef Sucursala Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă: Salarii de 583.924 lei și pensii de 50.397 lei (pilonul 1) și 56.176 lei (pilonul 3 facultativă) în 2023. Sursa: declarație de avere 6 septembrie 2024. Venit lunar cumulat în 2023: 57.541 lei net.

Șefii, recorduri absolute

Un avertizor de integritate din cadrul Centralei de la Cernavodă a transmis G4Media.ro că ”directorul actual al CNE Cernavodă, Romeo Urjan, a beneficiat și el de reangajare prin decizia Directorului General al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, întrucât în data de 11 mai 2025 dumnealui a împlinit vârsta limită de pensionare de 65 ani, iar în prezent beneficiază atât de pensie, cât și de salariul de director al Centralei. Acesta a fost cel care a avizat cererile de reangajare ale tuturor subordonaților/angajaților. De asemenea, fostul director al CNE Cernavodă (2020-2024) și actualul Director de Securitate Nucleară al Nuclearelectrica la București, Valentin-Ovidiu Nae, beneficiază atât de pensie, cât și de salariul de director (…).”

Conform declarației de avere din 29 mai 2025 aferentă anului 2024, Valentin-Ovidiu Nae a câștigat în 2024 suma de 968.905 lei din salariu (80.742 lei lunar net) și 439.612 lei in pensii (36.634 lei lunar net). Total lunar net: 117.376 lei.

Pentru familia Nae lucrurile nu se opresc aici: și soția lui Valentin-Ovidiu, Rodica (și ea angajată la Centrală), beneficiază de cumul salariu-pensie: în total, conform celei mai recente declarații de avere a soțului, în 2024 a încasat lunar, din cele două surse, 28.228 lei net. Cumulat, soții Nae au primit din pensii și salarii, în fiecare lună a anului trecut, 145.604 lei net (circa 30.000 de euro).

În ceea ce îl privește pe Romeo Urjan, actualul director de la Cernavodă, acesta a încasat anul trecut din salarii suma de 584.671 lei (48.722 lei lunar net). Primele pensii la va încasa în acest an. ”Noi aducem profit penru țară, nu suntem ca alte societăți de care se discută acum. Să punem în balanță acest lucru. În ceea ce mă privește, consider că nu am încălcat nici o lege”, a declarat Urjan pentru G4Media.ro.

Ingineria care a favorizat angajații

Avertizorul de integritate a precizat că o parte dintre cei de mai sus au beneficiat de o modificare a Contractului Colectiv de Muncă aprobată de conducerea Societății Naționale Nuclearelectrica în contextul în care o nouă lege a pensiilor, care a intrat în vigoare pe 1 septembrie 2024, nu mai prevede aceleași avantaje de reducere a vârstei limită de pensionare pentru angajații care lucrează în condiții deosebite și speciale de muncă, așa cum sunt cei de la Cernavodă.

”(…) legea actuală a pensiilor a diminuat semnificativ aceste beneficii, iar o bună parte a angajaților care erau eligibili de pensionare până la 1 septembrie 2024 (cu vârste între 51 și 58-60 ani preponderent), nu ar mai fi fost eligibili sub legea nouă, astfel că s-au pensionat, dar și-au suspendat darea în plată a pensiei și au rămas angajați, pentru ca mai apoi să accepte decizia de pensionare și să fie angajați direct (după o modificare cu dedicație a Contractului Colectiv de Muncă gestionată de Dorel Baranga, șeful sindicatului, care este și el pensionar și a fost reangajat, deci care este complice în această situație)”, a explicat sursa G4Media.ro, care a adăugat că au fost și situații în care posturile pensionaților au fost scoase la concurs public, ”dar toate erau cu dedicație, fiind angajați pensionarii. Știu de cel puțin un exemplu de concurs la care s-a înscris un prieten (tânăr de 24 de ani) de-al meu, dar a fost respins și a fost angajat un pensionar în cauză. Asta arată duplicitatea Nuclearelectrica care clamează că reangajează pensionarii pentru a mentora tinerii, dar mai mult blochează posturile pentru o bună parte din cei doritori să se angajeze în domeniul nuclear.”

Un alt avertizor de integritate din cadrul Centralei a criticat la rândul său această situație: ”(…) problema reală este că, după pensionare, aceștia s-au reangajat în același sistem public, pe aceleași funcții, fără concurs, invocând un așa-zis mentorat, și au fost plătiți în continuare cu salariul integral, fără nicio ajustare. Se invocă frecvent, ca justificare, „securitatea nucleară”, dar acest argument este adesea folosit abuziv, mai ales în cazurile unde persoanele reangajate nu au atribuții operative sau roluri critice în exploatare. (…) Aceste reangajări:

– blochează accesul altor angajați la promovare;

– creează o inechitate flagrantă față de ceilalți angajați care lucrează corect;

– încarcă bugetul public cu pensii între 9.000 și 30.000 lei lunar, la care se adaugă salarii integrale, fără nicio diminuare.

Într-un stat cu deficit bugetar, nu este normal ca unii să acumuleze beneficii de lux de la același angajator public. Dacă doresc să muncească mai departe, pot activa în mediul privat. (…) Mai grav este că multe dintre persoanele reangajate nu au legătură cu activități operative sau de siguranță nucleară, ci provin din structuri suport. Reangajarea unui șef de resurse umane, a soției acestuia sau a personalului administrativ nu are absolut nicio justificare din perspectiva securității instalației. (…) există numeroase cazuri de soț și soție reangajați simultan, fiecare cu pensii de peste 20.000 sau chiar 30.000 de lei, la care se adaugă salarii substanțiale. Această practică este profund imorală și inechitabilă.”

Primul avertizor a reluat critica referitoare la faptul că ”TOȚI angajații Centralei de la Cernavodă beneficiază de condiții de muncă deosebite / speciale, chiar dacă nu lucrează direct sau permanent în zona radiologică a Centralei (zona unde există riscul de expunere la radiații ionizante). De exemplu, toți angajații din zona administrativă, economică, contabilă, resurse umane, dezvoltare-investiții, o parte din angajații din departamentul de pregătire a personalului, o parte din personalul tehnico-ingineresc beneficiază de grupă de muncă, deși mediul lor de muncă este în afara zonei radiologice, este DOAR muncă de birou în clădiri administrative.”

Același avertizor a dezvăluit drepturi suplimentare ale celor pensionați, prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă: salariații care se pensionează din cadrul unităților SNN primesc la plecare un ”ajutor social de pensionare” acordat o singură dată, în funcție de vechimea neîntreruptă în Sistemul Energetic (între 10-25 ani – 2 salarii de bază, peste 25 ani – 3 salarii de bază), iar persoanele care au minimum 10 ani vechime cumulată în societate la data pensionării primesc în calitatea acestora de pensionari, foști angajați SNN, un „ajutor de pensionare pentru cota de energie electrică“.

Contravaloarea ajutorului de pensionare pentru această ultimă cotă este în cuantum de 8.500 lei brut pe durata de valabilitate. ”În consecință, toate persoanele care s-au pensionat din cadrul Nuclearelectrica și au fost reangajate au beneficiat și de cele două prime menționate mai sus: 2-3 salarii de bază (3 salarii în peste 90% din cazuri) și cota de energie”, a transmis sursa G4Media.ro

Poziția Societății Nuclearelectrica

Într-un punct de vedere cerut de G4Media, Biroul de Presă al SNN a transmis că ”Legislația pensiilor și celorlalte drepturi de asigurări sociale (Legea 263/2010, respectiv Legea 360/2023 pe care le menționați în întrebările dvs., dar nu numai) reprezintă norme legale imperative, de drept public, privind sistemul public de pensii. Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile legilor aplicabile, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Angajatorii (cum este și cazul S.N. Nuclearelectrica S.A.) nu au nici atribuții, nici competențe legate de stabilire a drepturilor de asigurări sociale ale unui salariat. Casa Naţionala de Pensii Publice este instituția care, conform legii, administrează sistemului public de pensii și stabilește și aplica reglementările în materie de pensii și alte drepturi de asigurări sociale de care beneficiază cetățenii români care au avut calitatea de salariat.”

Instituția a adăugat că ”Posibilitatea cumulării pensiei cu salariul este o chestiune ce ține de dispozițiile imperative ale legii, este un drept recunoscut prin lege în beneficiul persoanelor, nefiind, așadar, necesară nicio prevedere în acest sens care să fie reglementată printr-un Contract Colectiv de Muncă. (…) În noul context al legii pensiilor, cumulul dintre pensie și salariu poate fi realizat indiferent de vârsta pensionarului, cu condiția că acesta să fie apt de muncă. Așadar, cumulul pensiei cu salariul este un drept garantat de stat, prin legislație, care se exercită în condiţiile legilor aplicabile și nu poate face obiectul unor înțelegeri contrare ale angajatorului și angajaților, respectiv al Contractului Colectiv de Muncă.”

Despre angajarea de personal în cadrul Nuclearelectrica, Biroul de Presă a precizat că ”se face pe posturile vacante, în conformitate cu procedurile interne în vigoare, cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă și ale Normelor fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare, emise de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

Accesul persoanelor care au calitatea de pensionar la posturile vacante nu este îngrădit și nu reprezintă un criteriu de departajare.” Conform aceleiași surse, în perioada 2023-prezent, la CNE Cernavodă au fost înregistrate pensionări, după cum urmează: 96 în 2023, 82 în 2024 și 76 în 2025.

Instituția a menționat faptul că, în situații expres precizate în Contractul Colectiv de Muncă al S.N. Nuclearelectrica S.A., angajarea se poate realiza fară concurs ”pentru personalul cu experiență dovedită în activități cu impact asupra securității nucleare, sau care dispune de competențe specifice esențiale, dificil de identificat pe piața muncii. (…) funcțiile cu impact asupra securității nucleare nu sunt reprezentate doar de pozițiile cu caracter tehnic din cadrul organizației. Există numeroase alte funcții, non-tehnice, care, prin specificul activității desfășurate, pot influenta securitatea nucleară iar cerințele de ocupare a acestor poziții sunt strict precizate de către organismul de reglementare. Astfel, nivelul ridicat de complexitate și caracterul unic al activității ce decurge din specificul domeniului nostru de activitate, reglementările stricte provenite din nevoia de a asigura securitatea nucleară, numărul, anvergura și importanța proiectelor strategice de investiții, contextul deficitului de competențe specializate în domeniul nuclear la nivel național și mondial, precum și cerințele de bune practici ale organismelor internaționale din domeniu care ne auditează, ne obligă la menținerea unui echilibru strict între retenția specialiștilor cu experiență și formarea unei noi generații, cu accent pe transferul de cunostinte.”

Directorul general Cosmin Ghiță: 2,29 milioane lei brut în 2024

Conform Raportului de Remunerare pe anul 2024, Cosmin Ghiță, directorul general al Societății Naționale Nuclearelectrica a încasat anul trecut, în total, suma de 2,29 milioane lei brut – 30% din această sumă fiind salariul, iar restul o componentă variabilă plătită în funcție de atingerea unor indicatori de performanță la conducerea societății. Raportul arată și veniturile altor șefi din SNN, fie în conducerea executivă, fie în Consiliul de Administrație.

Cosmin Ghiță a apărut brusc în rândul bugetarilor, anterior fiind manager relații publice la o societate privată care furniza echipamente medicale. Prin decizie semnată în aprilie 2017 de premierul Sorin Grindeanu și de secretarul general al Guvernului la acel moment, Mihai Busuioc, el a fost numit consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, iar cinci luni mai târziu a primit postul de director al SNN, pe care îl ocupă și acum în cadrul unui mandat care va expira în 2027. Ghiță nu a răspuns întrebărilor legate de relația sa cu Mihai Busuioc.

”(…) este venit în companie pe filieră PSD – Dragnea, întrucât acesta a fost numit în aprilie 2017, la doar 28 de ani, în funcția de consilier de stat în aparatul de lucru al Prim-ministrului Sorin Grindeanu, iar de la 1 iunie 2017 a fost numit și Președinte de Consiliu de Administrație la Compania Națională a Uraniului, pentru ca acesta să fie numit provizoriu (4 luni) ca Director General al SNN în septembrie 2017, după care a fost definitivat pe funcția respectivă. Aceste informații pot fi regăsite și în CV (…) Fac, totodată, următoarele mențiuni: în aprilie 2017 au fost schimbați membrii CA al Nuclearelectrica la propunerea Ministerului Energiei, acționarul majoritar (ministru Toma Petcu – ALDE), cu mai mulți oameni apropiați de majoritatea parlamentară nou-formată PSD-ALDE cu mandate provizorii de 4 luni, iar apoi în septembrie, la propunerea ministerului, a fost numit Director General Cosmin Ghiță”, a explicat filiera numirii lui Ghiță la conducerea SNN, pentru G4Media.ro, unul dintre avertizorii de integritate.

Pe 22 aprilie 2013, cu patru ani înainte de numirea de la Cernavodă, într-un articol care i-a fost dedicat de Evenimentul Zilei, Ghiță declara despre o perioadă din viața sa: ”Eram în elementul meu și nu mi-a fost frică să-mi asum tot felul de riscuri, cum ar fi să plec un an la schimb de experiență în Rusia, pentru a aprofunda domeniul energiei, care mă pasionează.” Ulterior, el a efectuat un stagiu la Ministerul Afacerilor Externe, și mai apoi un altul la compania Chevron, unde a lucrat ca ”Specialist Relații Publice”, după cum scrie în CV-ul său.

Om-cheie de la Cernavodă, suspect că nu are studiile necesare

Unul dintre avertizorii G4Media.ro a dezvăluit și situația unui om-cheie din Centrala de la Cernavodă, faptele fiind confirmate de celălalt avertizor. Este vorba de cazul lui Antonie Costin, care a fost numit de către directorul general Cosmin Ghiță în funcția de Director de Operare, ”a doua cea mai importantă poziție după directorul centralei, poziție pe care a ocupat-o între ianuarie și decembrie 2024. Deși a fost numit pe această poziție și a susținut un concurs cu dedicație la care a participat o singură persoană, doar el, una dintre cerințele legale obligatorii într-o centrală nucleară este de a avea studii tehnice (diplomă de inginer) pentru a accede în funcțiile de conducere de Dispecer Șef de Tură, Inginer Șef, Director Operare sau Director CNE. Antonie Costin nu îndeplinește acest criteriu, căci el a absolvit Facultatea de Științe din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu cu o diplomă de licență, nu de inginer.”

Sursa a precizat că facultatea respectivă nu a oferit programe de studii tehnice (5 ani, înainte de sistemul Bologna) când Antonie Costin a absolvit facultatea în 2002, ci doar programe de matematică-informatică și matematică-fizică când Costin era student (1998-2002).

La finalul anului 2024, după cercetări ale CNCAN, reglementatorul în domeniul nuclear, s-a constatat că Antonie Costin nu îndeplinește condițiile de studii și a fost revocat din funcția de director, ”dar a fost creată (special!) o poziție de Expert Principal subordonată direct Directorului Centralei, Romeo Urjan, poziție fără atribuții reale pentru care nu este necesară diploma de inginer, dar astfel Antonie Costin își menține nivelul de salarizare, și anume 560.000 lei anual (45.000 lei/lună), conform declarației de avere”.

Sursa G4Media.ro a adăugat că ”Inadecvarea este cu atât mai mare, întrucât acesta ocupă funcția de Dispecer Șef de Tură din 2018, funcție pentru care este necesar permis de exercitare de la CNCAN. Stupoarea este că reglementatorul nu a sesizat incompatibilitatea când Antonie Costin a parcurs procesul de obținere a permisului de exercitare CNCAN pentru funcția în cauză în anul 2018! Nici pe parcursul anilor nu a fost invocată lipsa diplomei de inginer, deci Statul, prin reglementatorul din domeniu, a fost complice. Mai mult, pe parcursul anilor acesta a deținut funcțiile de Inginer Șef Operațiuni (2020) și Inginer Șef Departament Sisteme de Proces (2021) (…) deși nu deține diploma de inginer, condiție obligatorie. În prezent, Antonie Costin urmează cursurile unei facultăți din cadrul Universității Ovidius din Constanța pentru a obține retroactiv diploma de inginer necesară pentru exercitarea funcției de Dispecer Șef de Tură.”

Informațiile au fost confirmate de celălalt avertizor de integritate: ”(…) a fost numit Director de Operare în urma unui concurs la care, din câte se știe, a fost singurul participant. Ulterior, CNCAN a constatat că nu are studii tehnice superioare, deci nu era compatibil cu funcția. Cu toate acestea, a fost păstrat în companie ca expert, cu salariu de nivel director. În trecut a fost și Dispecer Șef de Tură, deși și această funcție presupune studii tehnice superioare.”

”E fals, contactați compania pentru detalii”, a fost reacția lui Costin, care apoi a întrerupt brusc apelul.

La rândul său, directorul general al Centralei de la Cernavodă, Romeo Urjan, a afirmat legat de acest aspect că ”situația e mai complicată” și că ar dori să primească întrebări în scris la Biroul de Presă. G4Media.ro a făcut acest lucru, iar răspunsul a fost: ”În ceea ce privește solicitarea de informații cu privire la persoane pe care le-ați nominalizat, menționăm că, în conformitate cu prevederile art 12 alin. (1), litera d) din Legea 544/2001, informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii, sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1 și, respectiv, la art. 11^1 din legea anterior menționată. Furnizarea de date despre persoane identificate sau identificabile se circumscrie reglementărilor legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal.”

Fiul lui Greblă, fiica lui Nae

Printre angajații SNN se află și Silviu Mihai Greblă, unul dintre copiii lui Toni Greblă, fost senator, judecător la Curtea Constituțională și, până recent, șeful Autorității Electorale Permanente. Conform contului său de Linkedin, el s-a angajat ca ”PR Specialist” la SNN în aprilie 2011, la acea dată fiind student la Științe Politice la Universitatea privată ”Dimitrie Cantemir”, și a avansat în funcții, cel mai recent, în octombrie 2024, ca șef al Departamentului Controlul Proiectelor și Raportărilor. ”Tata nu a fost implicat. Inițial am fost angajat pe perioadă determinată, postul fiind al unei persoane aflată în concediu de creștere al copilului, iar apoi am dat concurs”, a explicat Silviu Mihai Greblă. La momentul angajării sale la SNN, tatăl său era senator.

Declarația de avere valabilă pe anul trecut indica faptul că, la SNN, Greblă a avut un venit lunar net de aproape 27.400 lei, dar și că a fost membru în Consiliul de Administrație al OPCOM (filială a Transelectrica care operează bursele de energie electrică și gaze naturale din România), calitate în care a primit, în total, suma de 28.843 lei.

Colegă în SNN cu Greblă este, din 2023, Maria Silvia Nae, fiica directorului de la Cernavodă din perioada 2020-2024, Valentin-Ovidiu Nae.

Una dintre cele două surse G4Media.ro a susținut că mecanismul prin care a avut loc angajarea acesteia în mandatul de la conducere al tatălui său, fost director al CNE Cernavodă (2020-2024), actual Director de Securitate Nucleară al Nuclearelectrica la București și ”cel mai influent om în companie după Cosmin Ghiță”, ar fi fost următorul: ea ar fi devenit angajată la CNE Cernavodă după ce a participat la un internship de 4 luni (noiembrie 2022 – februarie 2023) pentru că Legea internshipului nr. 176 din 2018 prevede angajarea directă, fără concurs, după efectuarea unui internship.

”Aceasta mai participase în trecut la internship-uri și la CNCAN, respectiv tot CNE Cernavodă, dar nu a avut un loc de muncă până la angajarea la Centrală din 2023, ci doar a activat ca fotograf până la vârsta de 31 de ani (între 2012 și 2016 a parcurs ciclul de licență în Energetică). Legea internshipului a apărut ulterior acelor internshipuri, deci nu a putut beneficia de angajare directă până la acel moment. Pe profilul public de Linkedin Silvia Nae puteți vedea toate aceste detalii legate de lipsa de activitate în domeniul nuclear până la angajarea directă, fără concurs, chiar când tatăl ei era director al Centralei”, a susținut sursa G4Media.ro.

Tatăl Mariei Silvia neagă această variantă: ”A fost un concurs public, nu angajare directă. Eu nu am fost implicat în concursuri. Decizia ei de a se angaja a fost luată la sfatul prietenului ei, pentru mine a fost o surpriză. Dorm liniștit, nu am avut nici o implicare”, a declarat Valentin Ovidiu Nae pentru G4Media.ro.

Pe pagina ei de Facebook, Maria Silvia Nae a postat, la finalul anului 2024, o fotografie din fața sediului Candu Canada, partener SNN în operarea Centralei de la Cernavodă. Unul dintre avertizori a explicat că

Maria Silvia Nae a fost într-un stagiu de pregătire profesională de două luni, alături de alți șase colegi de la Serviciul de Analize de Securitate Nucleară, la sediul Candu Energy Inc. din Toronto. ”Pentru această plecare au fost propuse persoane doar din cadrul serviciului din care face parte și Silvia Nae, căci este vorba de activitatea lor specifică, astfel că au fost propuse toate persoanele angajate în perioada 2022-2024”, a afirmat sursa, celălalt avertizor susținând, legat de acest aspect, că ”Nu a existat un proces de selecție transparent sau anunțat public. Din informațiile disponibile, persoanele participante au fost numite direct de conducere. Printre ele s-a aflat și fiica lui Nae Valentin.”

Și legat de cazul Maria Silvia Nae, Biroul de Presă al SNN a transmis că ”În ceea ce privește solicitarea de informații cu privire la persoane pe care le-ați nominalizat, menționăm că, în conformitate cu prevederile art 12 alin. (1), litera d) din Legea 544/2001, informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii, sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1 și, respectiv, la art. 11^1 din legea anterior menționată. Furnizarea de date despre persoane identificate sau identificabile se circumscrie reglementărilor legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal.”