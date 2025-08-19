Studiu Salvaţi Copiii: Doar unul din trei copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate îşi revede familia în această vară / Principala provocare a părinţilor care muncesc în afară este menţinerea legăturii emoţionale cu copiii rămaşi în ţară

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Părinţii a 36% dintre copii intenţionează să vină în vacanţa de vară în România, în timp ce părinţii a 41% nu vor putea veni, peste trei sferturi dintre aceştia invocând motive financiare, dificultatea de a-şi lua concediu în această perioadă ori faptul că au fost acasă de Paşti sau urmează să vină de Crăciun. Restul de 23% sunt indecişi, arată datele colectate în iulie de Salvaţi Copiii, în cadrul unui program destinat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Potrivit aceleiaşi surse, aproape 10% dintre copii vor merge ei în vacanţă la părinţi, peste hotare. Un alt sondaj al organizaţiei arată că peste trei sferturi dintre respondenţi consideră că menţinerea legăturii emoţionale cu copiii rămaşi în ţară este principala provocare pe care o întâmpină ca părinte aflat la muncă peste hotare, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În ceea ce priveşte provocările cu care se confruntă părinţii, un alt sondaj efectuat de Salvaţi Copiii1 a arătat că puţin peste trei sferturi (77,5%) dintre respondenţi consideră că menţinerea legăturii emoţionale cu copilul/copiii din România reprezintă principala provocare pe care o întâmpină ca părinte aflat la muncă peste hotare. Pe locul doi sunt indicate problemele de integrare culturală şi adaptare în ţara de rezidenţă, menţionate de aproximativ 25% dintre părinţi, urmate de comunicarea cu instituţiile din România (şcoala/grădiniţa copilului, primărie, instituţii fiscale etc.), specificată de 18% dintre respondenţi.

În privinţa aspectelor care cred că ar îmbunătăţi comunicarea dintre părinţi şi copiii rămaşi acasă, 81% dintre părinţi indică necesitatea de a avea timp mai mult dedicat comunicării cu copiii, 21% timp mai mult dedicat comunicării cu persoanele în grija cărora se află copilul/copiii, 19% necesitatea suportului psihologic pentru copii, iar 12,4% necesitatea de resurse educaţionale legate de comunicare eficientă.

Necesităţile pe care le resimt părinţii plecaţi la muncă în străinătate cu privire la creşterea copiilor (au fost rugaţi să evidenţieze cel mult două opţiuni) constau în: resurse pentru menţinerea unei relaţii sănătoase şi apropiate cu copiii de la distanţă – menţionate de 57% dintre părinţi, suport pentru gestionarea relaţiilor cu persoanele care au grijă de copii (bunici, rude) – 29% dintre părinţi, resurse educaţionale pentru copii – 26% dintre părinţi, consiliere psihologică pentru părinţi – 18%, informaţii despre drepturile şi serviciile disponibile în ţara de rezidenţă – 15%, alocaţia europeană pentru copii – 15%, grupuri de suport pentru părinţi din diaspora – 15%, consiliere juridică privind drepturile şi obligaţiile parentale – 8% dintre părinţi.

„Menţinerea unei legături constante cu copiii rămaşi în ţară este esenţială, fiind o ancoră emoţională şi psihologică ce le oferă stabilitate şi încredere. Lipsa acesteia îi poate face să se simtă pierduţi şi nesiguri. Această preocupare se află în centrul eforturilor specialiştilor Salvaţi Copiii implicaţi în programul dedicat lor, motiv pentru care, pe lângă serviciile oferite copiilor şi persoanelor care îi au în grijă, intervenţia Salvaţi Copiii urmăreşte să întărească aceste legături. Proiectul derulat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni vizează în mod direct părinţii aflaţi peste hotare”, a declarat Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv Salvaţi Copiii România.

În acest context, Salvaţi Copiii anunţă proiectul „Sună-i zilnic! Conexiune dincolo de graniţe”, finanţat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni şi destinat părinţilor români care muncesc în străinătate. Iniţiativa face parte din campania naţională cu acelaşi nume, demarată recent de organizaţie, care reuneşte mai multe acţiuni sub acelaşi concept, adresându-se nu doar părinţilor din diaspora, ci şi persoanelor în grija cărora rămân copiii, membrilor comunităţii şi specialiştilor din asistenţă socială şi educaţie, cu scopul de a sprijini bunăstarea emoţională a celor mici. Campania se bucură de susţinerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Poliţiei de Frontieră Române, DIGI România.

Scopul proiectului, care se va derula în perioada iulie-octombrie 2025, este creşterea gradului de conştientizare a părinţilor români care muncesc în alte state cu privire la nevoile copiilor rămaşi acasă, necesitatea menţinerii comunicării cu aceştia şi cu persoanele în grija cărora au rămas şi a legăturii cu comunitatea de provenienţă.

Proiectul include realizarea unui studiu la nivel european privind patternurile de relaţionare şi nevoile de sprijin ale părinţilor plecaţi la muncă în străinătate, cu copiii rămaşi în ţară, campanii de informare şi conştientizare a nevoilor copiilor rămaşi acasă, necesitatea menţinerii comunicării cu aceştia şi cu persoanele în grija cărora au rămas copiii şi a legăturii cu comunitatea de provenienţă pentru peste 900.000 de români care muncesc în alte state, precum şi servicii de informare şi consiliere pe teme psiho-emoţionale şi juridice pentru 1.500 de părinţi români care muncesc în alte state.