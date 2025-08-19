Premierul Bolojan a discutat cu procurorul general Alex Florența despre reforma pensiilor magistraților
Premierul Ilie Bolojan a avut, marți, o întâlnire cu procurorul general al României, Alex Florența, principala temă fiind reforma pensiilor magistraților, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Discuțiile au vizat temele majore de reformă din sistemul judiciar, în special reforma pensiilor din magistratură, inclusă în cel de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale. Printre aspectele analizate s-au aflat creșterea graduală a vârstei de pensionare, stabilirea unor perioade de tranziție pentru implementarea modificărilor, precum și ajustarea formulei de calcul a pensiilor”, se arată în comunicat.
În cadrul întâlnirii au mai fost abordate teme privind necesitatea unui cadru predictibil de salarizare pentru magistrați, îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității și gestionarea volumului ridicat de dosare aflat pe rolul instanțelor și parchetelor.
„Întâlnirea face parte din procesul mai amplu de dialog instituțional privind reformele din sistemul judiciar”, mai precizează sursa citată.
Luni, 18 august, premierul Ilie Bolojan a avut consultări cu reprezentanții asociațiilor de magistrați: Asociația Magistraților din România, Uniunea Națională a Judecătorilor din România, Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului, Asociația Procurorilor din România și Asociația Forumului Judecătorilor din România.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
ULTIMA ORĂ Ședință de Guvern la ora 12.00 pentru aprobarea ordonanței de urgență privind gestionarea proiectelor din PNRR
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu: Dacă nu se va înţelege că trebuie să se comunice şi cu asociaţiile şi cu partidele şi deciziile se iau într-un singur birou, atunci sigur că nu vom reveni la masa deciziilor în coaliţie
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.