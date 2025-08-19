Manifestanţi antiguvernamentali au atacat din nou sedii ale partidului prezidenţial SNS la Belgrad / Manifestanţii, care cer din mai alegeri anticipate, respinşi de poliţia antirevoltă / Președintele Vucic denunţă un complot străin care urmăreşte să-l răstoarne de la putere

Manifestanţi antiguvernamentali care cer alegeri anticipate în Serbia au vandalizat din nou, luni seara, la Belgrad, sedii ale Partidului Progresist Sârb (SNS, naţionalist) al preşedintelui Aleksandăr Vucic, după care au fost respinse de către poliţia antirevoltă, a constatat un jurnalist al agenției de știri AFP, citate de News.ro.

Manifestaţii, în general paşnice şi regulate începând din noiembrie 2024, sunt pătate de violenţe de o săptămână.

Unii manifestanţi, care poartă adesea cagulă, au avariat sau demolat în ultimele zile sefii ale SNS la Belgrad, Novi Sad (sud) şi Valjevo (centru-est).

După o seară calmă, duminică, câteva mii de manifestanţi au ieşit luni seara în stradă la Belgrad şi în alte oraşe.

Un grup care s-a format în centrul capitalei sârbe s-a îndreptat, către sedii SNS.

Ajunşi în faţa sediilor, mai mulţi manifestanţi, cu faţa ascunsă, au aruncat cu pietre şi grenade asurzitoare în faţada sediilor.

Poliţişti antirevoltă, agăţaţi de vehicule blindate, au intervebnit rapid şi au respins manifestanţii cu grenade asurzitoare.

Manifestaţii au loc în mod regulat în Serbia după surparea în noiembrie 2024 a unei copertine de beton în Gara Novi Sad.

Această tragedie – soldată cu 16 morţi – a fost imputată rapid de către manifestanţi corupţiei.

La început, manifestanţi animaţi de către studenţi au cerut o anchetă transparentă cu privire la această tragedie.

Începând din mai, ei cer alegeri anticipate.

Aleksandăr Vicic- care conduce Serbia din 2014, mai întâi ca premier şi apoi ca preşedinte – respinge apelurile la organizarea unor alegeri anticipate.

Ei îi denunţă pe manifestanţi ca făcând parte dintr-un complot străin care urmăreşte să-l răstoarne de la putere.

În urma unor manifestaţii care au avut loc sâmbătă seara, la care manifetsanţi au avariat sedii ale SNS la Valjevoet şi Parquet, el s-a adresat duminică naţiunii şi a ameninţat cu o ”acţiune foarte hotărâtă” a autorităţilor într-o săptămână pentru a pune capăt acestor violenţe.

Vucic a anunţat că 137 de poliţişti au fost răniţi în violențe începând de la 12 august, când au avut loc primele confruntări între manifestanţi antiguvernamentali şi simpatizanţi ai SNS la Vrbas, la aproximativ 130 de kilometri nord de Belgrad.

Câteva zeci de manifestanţi au fost arestaţi de o săptămână.