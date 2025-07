Burlacu (BNS): Am cerut premierului să ia în calcul transferul contribuţiilor înapoi la angajator / În prima etapă, 5% din venitul salariatului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Reprezentanţii confederaţiilor sindicale i-au cerut, joi, premierului Ilie Bolojan să ia în calcul transferul treptat al plăţii contribuţiilor sociale înapoi la angajator, în prima etapă 5% din venitul salariatului, astfel încât să fie acoperită parţial scăderea puterii de cumpărare, a anunţat vicepreşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Mircea Burlacu.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Reprezentanţii celor cinci confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional s-au întâlnit, joi dimineaţa, la Palatul Victoria, cu prim-ministrul Ilie Bolojan, pentru a discuta pe tema măsurilor fiscale propuse de Guvern în actualul context economic şi social, transmite Agerpres.

„Lucrul pe care l-am cerut în mod expres pentru a atenua scăderea drastică a puterii de cumpărare, ca urmare a implementării acestor măsuri de austeritate, dar şi având în vedere momentul liberalizării preţurilor la energie, să ia în calcul şi să analizeze transferul contribuţiilor sociale înapoi către angajator, într-un sistem etapizat. În prima etapă am cerut transferul a 5% din venitul salariatului către angajator, astfel încât să fie acoperită parţial scăderea puterii de cumpărare. Nu avem un răspuns ferm pe toate lucrurile astea, însă ne-a spus că în două săptămâni va analiza propunea noastră cu privire la acest transfer de contribuţii şi că ne vom aşeza la masa discuţiilor”, a spus Burlacu, într-un mesaj video.

BNS i-a transmis premierului că sunt probleme mari cauzate de aceste măsuri, iar încărcătura socială este una uriaşă, „menită să se transforme într-o adevărată revoltă socială”, ţinând cont de nivelul mare de proteste ca urmare a reducerii sporurilor din sistemul bugetar şi anunţului cu privire la celelalte măsuri de austeritate.

„I-am solicitat domnului premier să convoace în regim de urgenţă Comitetul Naţional Tripartit, lucru pe care l-a şi făcut, iar astăzi, când discutăm, a fost convocat acest Comitet National Tripartit pentru mâine (vineri) la ora 12:00. I-am cerut să ne transmită oficial primul pachet de măsuri pe care-l are în vedere a fi asumat, lucru pe care deja l-a făcut. La momentul de faţă, toţi experţii noştri lucrează pentru propuneri de măsuri, de argumentare la acest prim pachet de măsuri. Domnul premier Ilie Bolojan a evidenţiat în discursul domniei sale faptul că aceste măsuri de austeritate sunt absolut necesare pentru ca România să nu-şi piardă credibilitatea pe pieţele financiare şi să nu intre în incapacitate de plată. Că ne place, că nu ne place, a spus dumnealui că sunt măsuri dureroase, este clar, dar ele trebuie luate. Ne-a comunicat, de asemenea, că are în vedere trei pachete de măsuri, primul dintre ele fiind deja comunicat, urmând a fi supus plenului Consiliului Economic şi Social pentru avizare”, a afirmat vicepreşedintele BNS.

Sindicaliştii au cerut ca printre măsurile de austeritate să se regăsească în primul rând eliminarea tuturor privilegiilor pentru că nu salariaţii sunt de vină pentru gaura din buget.

„Cu asta ar trebui să înceapă, pentru că nu salariaţii, nu sindicaliştii sunt de vină pentru gaura din buget. Lucrul care nemulţumeşte pe toată lumea este adevăratul sistem de privilegiaţi din România, care există şi se acumulează de la un an la altul, atât în companiile de stat, dar şi în sistemul instituţiilor de stat. Al doilea lucru pe care l-am cerut a fost ca încorsetarea cheltuielilor să plece în primul rând de la factorul politic. Am cerut în mod concret eliminarea subvenţiilor la partidele politice, argumentând că partidele politice, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale au acelaşi temei de drept de înfiinţare la nivelul Constituţiei, respectiv articolul 41 privind dreptul la libera asociere. De ce doar unul dintre cei trei piloni ai democraţiei beneficiază de subvenţie de la bugetul de stat? Deci, am cerut în mod concret eliminarea acestor subvenţii, cum de altfel am cerut şi înjumătăţirea cheltuielilor forfetare de la parlamentari şi reducerea altor cheltuieli cu transportul, cu cabinetele parlamentare, pentru că oricum sunt prea mulţi şi cheltuielile sunt prea mari, iar aceste măsuri de austeritate contribuie la acoperirea deficitului bugetar”, a susţinut Burlacu.

Potrivit acestuia, o altă cerinţă a părţii sindicale a fost renegocierea tuturor contractelor privind redevenţele pentru resursele petroliere, energie, astfel încât să se poată strânge mai mulţi bani la bugetul de stat.

„Şi lucrul care ne priveşte în mod direct pe noi, lucrătorii: i-am cerut ca pe toate contractele unde avem muncă dependentă să nu mai fie tratament fiscal diferenţiat, având în vedere celebrele contracte pe drepturi de autor pe care funcţionează presa şi multe alte tipuri de contracte, unde se plătesc contribuţii minimale sau deloc, având în vedere caracterul acestor contracte. Dialogul social în societatea românească, având în vedere măsurile urâte care se vor lua în următoarea perioadă, este absolut necesar. Toate măsurile care ne plac, care nu ne plac, trebuie discutate, trebuie atenuate unele dintre ele, acolo unde este nevoie, şi mai ales în zona în care măsura de austeritate afectează mult salariile care nu sunt nici aşa prea mari. Ne-a asigurat domnul premier Ilie Bolojan de transparenţă, de dialog cu noi şi mai ales de faptul că nu ne va minţi, iar ceea ce ne va spune că face, va şi face”, a transmis sindicalistul.

Burlacu a susţinut că premierul a dat asigurări că prin al doilea pachet de măsuri vor fi eliminate cele mai multe privilegii care se găsesc astăzi în diferite tipuri de acte normative pentru anumite categorii de salariaţi privilegiaţi şi că aşteaptă de la sindicate propuneri concrete acolo unde acestea ştiu că există disfuncţionalităţi în funcţionarea companiilor de stat sau a instituţiilor.

„Ne-am oferit disponibilitatea de a participa de fiecare dată la dialogul cu Cabinetul prim-ministrului Bolojan, astfel încât măsurile astea să ţintească în primul rând pe cei care au prea mult şi în ultimul rând pe cei care au prea puţin. Ne-a asigurat domnia-sa, de asemenea, că este necesar ca aceste trei pachete de măsuri de austeritate să fie împărţite echilibrat, iar povara trebuie dusă diferenţiat de către noi toţi, astfel încât cei care au venituri mici să nu fie atât de mult afectaţi. Nu ne-a dat niciun fel de speranţă că aceste măsuri nu vor fi adoptate, doar înţelegem că ele vor avea un caracter temporar. Până când, nu ştim. (…) În concluzie, cred că va trebui să ne pregătim de acţiuni de protest. Până mâine avem în lucru cu experţii noştri propunerile de măsuri sau mai degrabă argumentarea în contra acolo unde aceste măsuri considerăm că sunt exagerate. Urmează întâlnirea, mâine, de la Comitetul Naţional Tripartit, la care vor participa toate cele cinci confederaţii sindicale, împreună cu membrii Guvernului”, a transmis Mircea Burlacu.