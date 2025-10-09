Operațiuni hibride rusești: operațiuni „sub steag fals” înainte de războiul real?

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Analiză France24, via Rador:

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a acuzat luni Marea Britanie că a organizat operațiuni de sabotaj pentru a da vina pe Rusia. Spionii ruși au făcut acuzații similare împotriva Poloniei și a Uniunii Europene în ultimele săptămâni. Este acesta un semn că Moscova se pregătește din ce în ce mai activ pentru un conflict deschis cu NATO?

Spionii ruși au susținut luni, 6 octombrie, că „perfidul Albion” organizează o operațiune extrem de complicată pentru a face să pară că Rusia a atacat o navă ucraineană sau o ambarcațiune civilă occidentală.

Potrivit Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), britanicii ar fi recrutat agenți ucraineni pentru a organiza un sabotaj pe mare. Scopul lor: să fie arestați de autoritățile occidentale, astfel încât să poată susține apoi că acționează în numele Moscovei. Cireașa de pe tort este că se pare că au echipamente chinezești, astfel încât să poată implica și Beijingul în această afacere.

Un semn precursor al războiului?

Nu este prima dată când SVR face astfel de acuzații împotriva țărilor occidentale. Agenția rusă a susținut marți, 30 septembrie, că spionii polonezi, împreună cu agenți ucraineni, au înființat o unitate falsă a forțelor speciale rusești și belaruse, cu scopul de a ataca infrastructura critică poloneză. În acest scenariu fictiv, scopul acestor incompetenţi era să fie arestați pentru a pretinde că lucrează pentru Moscova.

Cu o săptămână mai devreme, același SVR mai susținea că Europa se pregăteşte să ocupe Moldova. „Birocrații de la Bruxelles și NATO” ar fi elaborat un plan de organizare de „provocări” în Transnistria, o regiune separatistă pro-rusă din Moldova, care ar putea fi atribuite Rusiei și ar justifica trimiterea de trupe occidentale, potrivit spionilor ruși.

Toate acestea sunt acuzații false care se încadrează în categoria operațiunilor „sub steag fals”. Sunt acțiuni efectuate prin adoptarea unui modus operandi sau a unor indicii specifice unei persoane sau entități pentru a i le atribui. Dar în aceste cazuri recente invocate de SVR, se merge și mai departe. Spionii ruși nu au organizat operațiuni pentru ca alte țări să fie acuzate pe nedrept. SVR susține că serviciile străine încearcă să organizeze operațiuni „sub steag fals” pentru a indica Rusia drept vinovată.

„Efectiv, a existat o creștere notabilă a acuzațiilor rusești privind operațiuni sub steag fals atribuite unor țări NATO, în special de la sfârșitul lunii septembrie”, confirmă Patrick Haasler, analist specializat în spațiul post-sovietic la International Team for the Study of Security (ITSS) din Verona.

Și aceasta nu este o întâmplare, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). În analiza sa din 6 octombrie asupra conflictului din Ucraina, acest grup de reflecție strategic nord-american susține că această proliferare a acuzațiilor din partea SVR este un indicator al faptului că Rusia a intrat în „faza 0” a unui conflict împotriva NATO.

„Faza 0 este un concept occidental care corespunde, în doctrina operațională sovietică și acum rusă, ‘perioadei speciale’ de tensiuni sporite chiar înainte de izbucnirea unui război deschis”, explică Kevin Riehle, expert în informații la Brunel University din Londra.

În această „perioadă specială”, „Rusia folosește diverse tehnici pentru a spori confuzia în tabăra inamică. De asemenea, caută să creeze posibile justificări pentru izbucnirea conflictului, încercând în același timp să sporească sprijinul popular”, rezumă Jeff Hawn, specialist în probleme de securitate rusă la London School of Economics.

Operațiunile sub steag fals au fost folosite în mod regulat de serviciile de informații rusești înainte de ostilități. „În 2014, înainte de anexarea Crimeii de către Rusia, Moscova a citat exemple de ‘naziști ucraineni’ care i-au amenințat fizic pe rușii de acolo”, notează Evgheni Golovcenko, specialist în propagandă rusă la Universitatea din Copenhaga. În realitate, aceste atacuri au fost înscenate de mercenari sau soldați ruși.

Același lucru s-a întâmplat din nou în 2022, cu puțin timp înainte de începerea invadării pe scară largă a Ucrainei, „când a existat o proliferare a exploziilor în Donbas, invocate de Moscova pentru a ajuta oficial populațiile pro-ruse din aceste regiuni ucrainene”, adaugă Evgheni Golovcenko.

Rusia în defensivă pentru a trece mai bine la ofensivă

„Scopul este de a crea impresia că există o amenințare iminentă – un atac împotriva rușilor sau încercări occidentale de a destabiliza Rusia – care necesită o reacţie”, subliniază Evgheni Golovcenko.

Acest tip de operațiune provine și din faptul că „Rusia este invariabil în defensivă și vrea mereu să poată spune că cealaltă parte – NATO – a a început”, dă asigurări Kevin Riehle.

Această mentalitate este foarte revelatoare pentru „preocuparea reală, chiar și astăzi, a autorităților ruse să poată oferi comunității internaționale o aparență de legitimitate pentru acțiunile lor”, continuă Jeff Hawn.

Operațiunile sub steag fals nu sunt rezervate „perioadelor speciale” sau „fazei 0”. Ele fac parte din setul tradițional de instrumente al agenților. „În timpul afacerii Skripal [tentativa de asasinare a fostului agent dublu Serghei Skripal la Londra în 2018, n. red.], autoritățile ruse au susținut că a fost o operațiune occidentală menită să încerce să acuze Moscova”, notează Kevin Riehle.

În contextul creșterii numărului de activități rusești de război hibrid – acte de sabotaj, zboruri cu drone deasupra țărilor europene atribuite Rusiei – utilizarea acestor operațiuni „sub steag fals” este însă un motiv de îngrijorare. „Unul dintre fundamentele operațiunilor hibride este capacitatea de a nega responsabilitatea, iar aceste acuzații ale SVR pot consolida capacitatea de a nega”, asigură Patrick Haasler. Acest expert sugerează că agenții ruși ar putea apoi organiza efectiv operațiunile de sabotaj citate, susținând în același timp că au prezis că asta va face Occidentul…

Experții intervievați de France 24 recunosc că procesul poate părea rudimentar pentru un ochi antrenat, dar „servește la a semăna confuzie în rândul populației generale, iar acesta este unul dintre principalele obiective ale războiului hibrid”, subliniază Jeff Hawn.

Și apoi, „nu trebuie să uităm că aceste declarații sunt făcute în limba rusă și, prin urmare, și pentru publicul rus”, afirmă Kevin Riehle. Autoritățile ruse pot „astfel să pregătească populația amintindu-i că agresorul este NATO, care obligă Moscova să se apere”, afirmă Evgheni Golovcenko.

Această creștere a activităților hibride, coroborată cu acuzațiile la adresa țărilor NATO de organizare a operațiunilor „sub steag fals”, nu înseamnă că Rusia este dornică să se lupte cu NATO, asigură experții intervievați de France 24. Pentru Kevin Riehle, Moscova este interesată în primul rând să ofere o mostră a costului unui război deschis împotriva Rusiei. Acesta ar fi, într-un fel, modul în care Rusia aplică celebrul principiu al lui George Washington, unul dintre fondatorii Statelor Unite, conform căruia „pregătirea pentru război este cea mai bună modalitate de a menține pacea”.

Autor: Sébastian Seibt / Traducere: Gabriela Sîrbu