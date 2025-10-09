Carlos Sainz surprinde lumea F1: „Doi piloți sunt mai rapizi decât Max Verstappen pe un tur”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Max Verstappen este unul dintre cei mai rapizi piloți din istoria Formulei 1, dar cu toate acestea Carlos Sainz Jr. este de părere că olandezul nu este cel mai bun pe un singur tur de pistă. Concret, spaniolul este de părere că Lando Norris și Charles Leclerc sunt peste potențialul lui Max.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În acest sezon, Verstappen are deja șase pole position-uri obținute în Formula 1, mai mult decât orice alt pilot de pe grila de start.

Cu toate acestea, Carlos Sainz Jr. spune că Max nu este cel mai rapid pilot atunci când vine vorba despre timpul de referință pe un tur de pistă, echivalentul calificărilor.

Fost coleg cu Verstappen la Toro Rosso în 2015, Sainz a precizat în emisiunea El Partidazo de COPE că în calificări Charles Leclerc și Lando Norris sunt superiori multiplului campion mondial.

„Cel mai rapid în cursă sau pe un tur? Pe un tur, Charles. Ar fi între Charles și Lando. În cursă, Max”, a spus Sainz, conform sursei citate.

În prezent pilot al celor de la Williams, Sainz insistă și face diferența clară între calificări (referirea la un singur tur de pistă) și cursa propriu-zisă.

Spaniolul îl vede pe Max cel mai bun pilot din actuala F1, dar nu cel mai rapid atunci când vine vorba despre explozia și precizia necesare pentru un singur tur de pistă.

De altfel, jurnalistul specializat în F1 Martin Brundle a spus că din punctul lui de vedere, Charles Leclerc este „cel mai bun pilot de calificări din Formula 1”.

În prezent, Leclerc are 27 de pole position-uri alături de Ferrari, iar Norris a ajuns la 13 cu McLaren.

De cealaltă parte, Verstappen are un total de 46 în monopostul RedBull Racing.

Nu în ultimul rând, Sainz și-a adus aminte de momentele în care Verstappen i-a fost coechipier la Toro Rosso în sezonul 2015 al Marelui Circ.

Spaniolul spune fără nicio urmă de îndoială că echipa RedBull l-a susținut în mod evident de la început pe olandez.

„Toată lumea trăgea pentru Max. Era clar că RedBull îl vedea ca pe următorul superstar”, a spus Sainz.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1