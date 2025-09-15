România va operaţionaliza, din octombrie, Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un sistem modern de control la frontiera externă a spaţiului Schengen / Poliţia de Frontieră lansează o campanie de informare

Poliţia de Frontieră anunţă că, începând din 12 octombrie, România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, va operaţionaliza Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un instrument modern de control la frontiera externă a Spaţiului Schengen. ”Sistemul nu restrânge drepturile de călătorie existente, ci oferă un mecanism mai rapid şi mai sigur de verificare, înlocuind treptat ştampilarea documentelor de călătorie”, explică Poliţia de Frontieră, transmite News.ro.

”EES este un sistem electronic care înregistrează data şi locul de intrare şi de ieşire a cetăţenilor ţărilor terţe admişi pentru şederi pe termen scurt – inclusiv cetăţenii Republicii Moldova, dar şi datele alfanumerice şi biometrice (imagine facială şi patru amprente digitale) ale acestora, şi calculează durata de şedere autorizată. Sistemul nu restrânge drepturile de călătorie existente, ci oferă un mecanism mai rapid şi mai sigur de verificare, înlocuind treptat ştampilarea documentelor de călătorie. Scopul implementării acestui sistem este asigurarea unui control la frontieră mai sigur, mai rapid şi mai eficient, care să reducă timpii de aşteptare şi să contribuie la o mai bună protejare a graniţelor Uniunii Europene”, se arată într-un comunicat de presă, de luni, al Poliţiei de Frontieră.

Potrivit sursei citate, EES va fi pus în funcţiune progresiv, începând cu 12 octombrie 2025. România va utiliza sistemul etapizat, iniţial în puncte de trecere selectate, urmând ca acesta să fie extins treptat, până la implementarea deplină la întreaga frontieră externă, într-un termen de maximum 170 de zile calendaristice.

”Pe durata perioadei de progresivitate, documentele de călătorie ale persoanelor vizate vor continua să fie ştampilate la intrare şi la ieşire, ştampilarea manuală încetând odată cu operaţionalizarea completă a sistemului”, se arată în comunicat.

Potrivit reprezentanţilor Poliţiei de Frontieră, atunci când cetăţeanul unui stat terţ efectuează controlul de frontieră prezintă paşaportul şi, dacă este cazul, alte documente necesare (de exemplu, permis de şedere sau permis de mic trafic). Poliţistul de frontieră este îndreptăţit să verifice scopul şi durata călătoriei, precum şi dovada mijloacelor de subzistenţă.

”La prima intrare după operaţionalizarea sistemului EES, se vor colecta datele biometrice – fotografia facială şi patru amprente – pentru a crea un dosar individual. La călătoriile următoare, verificarea la frontieră se va efectua pe baza datelor biometrice deja înregistrate, ceea ce va scurta timpul de aşteptare comparativ cu prima înregistrare în sistem. În situaţia în care sunt îndeplinite toate condiţiile legale, intrarea în ţară va fi permisă şi înregistrată electronic, iar poliţistul de frontieră va informa persoana despre durata autorizată a şederii. Dacă, dimpotrivă, condiţiile nu sunt îndeplinite, refuzul intrării este înregistrat în sistem şi, de asemenea, comunicat persoanei”, transmite Poliţia de Frontieră.

De asemenea, Poliţia de Frontieră explică faptul că EES se aplică cetăţenilor statelor terţe (care nu fac parte din Uniunea Europeană, cu excepţiile precizate de regulament) care sunt admişi pentru o şedere pe termen scurt (maxim 90 de zile în oricare 180 de zile), inclusiv cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi cetăţenilor terţi care sunt membri ai familiei unui cetăţean al Uniunii şi nu deţin un permis de şedere.

Copiii sub 12 ani şi persoanele pentru care prelevarea amprentelor este fizic imposibilă sunt exceptaţi de la amprentare.

Cetăţenii ţărilor terţe care deţin un document de şedere sau o viză de lungă şedere eliberată de un stat membru al UE, precum şi membrii de familie ai cetăţenilor UE care deţin un permis de şedere, nu intră sub incidenţa EES.

”Datele sunt stocate în sistem pentru o perioadă de 3 ani (sau 5 ani în cazul refuzului intrării ori al depăşirii perioadei legale de şedere), cu respectarea strictă a legislaţiei europene privind protecţia datelor. Persoanele vizate au dreptul de acces, rectificare şi ştergere a datelor conform cadrului legal. Pentru a evita întârzierile în procesul de control la trecerea frontierei, persoanele care beneficiază de excepţii de la implementarea în sistemul EES sunt rugate să prezinte, încă de la momentul controlului, documentele justificative care atestă acest statut”, se mai arată în comunicatul Poliţiei de Frontieră.

Pe durata implementării progresive a EES, serviciul web de verificare a duratei şederii nu va fi disponibil. Calcularea automată a perioadei de şedere va fi funcţională după operaţionalizarea completă a sistemului.