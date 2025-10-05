G4Media.ro
A fost reluată traversarea Dunării cu bacul, la Bechet, anunță Poliția de…

PTF Bechet - Oryahovo
A fost reluată traversarea Dunării cu bacul, la Bechet, anunță Poliția de Frontieră

Traversarea Dunării cu bacul, la Bechet, a fost reluată duminică, după ce fusese suspendată la începutul lunii octombrie din cauza nivelului scăzut al apelor fluviului, transmite News.ro.

”Începând cu data de 05.10.2025, ca urmare a informării transmise de operatorul bulgar al platformei ferry-boat către Administraţia Porturilor Dunării Fluviale – Agenţia Bechet, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră informează că activitatea de traversare a mijloacelor de transport şi a persoanelor pe ruta Oryahovo (Bulgaria) – Bechet (România) a fost reluată”, a transmis Poliţia de Frontieră.

Activitatea fusese temporar suspendată începând cu data de 1 octombrie, din cauza debitului scăzut al fluviului Dunărea, precum şi a condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră precizează că rămâne la dispoziţia cetăţenilor pentru informaţii actualizate privind circulaţia către Bulgaria.

Tags:
