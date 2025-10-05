A fost reluată traversarea Dunării cu bacul, la Bechet, anunță Poliția de Frontieră
Traversarea Dunării cu bacul, la Bechet, a fost reluată duminică, după ce fusese suspendată la începutul lunii octombrie din cauza nivelului scăzut al apelor fluviului, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Începând cu data de 05.10.2025, ca urmare a informării transmise de operatorul bulgar al platformei ferry-boat către Administraţia Porturilor Dunării Fluviale – Agenţia Bechet, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră informează că activitatea de traversare a mijloacelor de transport şi a persoanelor pe ruta Oryahovo (Bulgaria) – Bechet (România) a fost reluată”, a transmis Poliţia de Frontieră.
Activitatea fusese temporar suspendată începând cu data de 1 octombrie, din cauza debitului scăzut al fluviului Dunărea, precum şi a condiţiilor meteorologice nefavorabile.
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră precizează că rămâne la dispoziţia cetăţenilor pentru informaţii actualizate privind circulaţia către Bulgaria.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Traversarea Dunării cu bacul, suspendată la PTF Bechet – Oryahovo, din cauza debitului scăzut al fluviului şi a condiţiilor meteo
România va operaţionaliza, din octombrie, Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un sistem modern de control la frontiera externă a spaţiului Schengen / Poliţia de Frontieră lansează o campanie de informare
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.