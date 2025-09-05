Primul sezon estival de la intrarea în Schengen – Au fost depistaţi 461 de migranţi care încercau să treacă ilegal frontiera / Frontiera, tranzitată de peste 9,2 milioane de persoane din afara Schengen

Poliţia de Frontieră Română încheie primul sezon estival de la aderarea completă la Spaţiul Schengen în contextul unei creşteri a traficului la frontierele externe. Peste 9,2 milioane de persoane din afara spaţiului au tranzitat punctele de frontieră în perioada 1 iunie – 31 august. S-au depistat peste 460 de persoane care încercau să treacă ilegal frontiera, iar 57 ded persoane sunt cercetate pentru trafic de migranţi, transmite News.ro.

”În perioada 1 iunie – 31 august, au fost constatate peste 6.000 de infracţiuni, aplicate 5.500 de sancţiuni şi confiscate bunuri în valoare de zeci de milioane de lei, în timp ce colaborarea internaţională şi exerciţiile comune au întărit capacitatea de reacţie şi securitate la graniţele României”, a transmis, vineri, Poliţia de Frontieră, care a încheiat primul sezon estival de la intrarea în Schengen.

Sursa citată a precizat că, în aceeaşi perioadă, au fost depistaţi 461 migranţi care încercau să treacă ilegal frontiera, iar 57 de persoane sunt cercetate pentru traficitată c de migranţi.

Poliţiştii au înregistrat şi alte rezultate:

– Contrabanda cu ţigări – au fost confiscate peste 3,4 milioane de pachete cu ţigări de contrabandă, cu o valoare de aproximativ 87 de milioane de lei.

– Bunuri contrafăcute – poliţiştii de frontieră au oprit de la comercializare 45.000 de articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi alte produse care purtau însemnele unor mărci consacrate.

– Maşini furate – pe parcursul verii, au fost descoperite 52 de autovehicule furate, în valoare de 13 milioane de lei, multe fiind autoturisme de lux.

– Braconaj piscicol – au fost ridicate în vederea confiscării plase de pescuit ilegale în lungime de 11.000 de metri, 310 kilograme de peşte provenit din activităţi ilegale, 10 ambarcaţiuni şi 8 motoare de barcă.

”În total, în cele 3 luni, au fost constatate 6.000 de infracţiuni şi aplicate 5.500 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de aproximativ 4 milioane de lei”, a transmis Poliţia de Frontieră.

Instituţia a precizat că, începând cu 1 ianuarie 2025, odată cu eliminarea controalelor sistematice la frontierele interne, evidenţa traficului se realizează doar la frontiera externă – respectiv traficul la frontiera cu Republica Moldova, Ucraina, Sebia şi pe aeroporturi, pentru cursele în afara Spaţiului Schengen.

”Astfel, frontiera externă a României a fost tranzitată de aproximativ 9,2 milioane de persoane şi 1,8 milioane de mijloace de transport, ceea ce reflectă atât intensitatea circulaţiei, cât şi volumul de muncă gestionat de Poliţia de Frontieră”, a mai transmis Poliţia de Frontieră.