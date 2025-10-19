Max Verstappen își continuă dominația din SUA și va pleca din pole position în cursa finală de la Austin

Max Verstappen (Red Bull Racing) a fost cel mai rapid în calificările de la miezul nopții de pe circuitul din Austin (1:32.510) și va pleca din pole position în cursa finală a Marelui Premiu al SUA.

Deja învingător în cursa de sprint, Verstappen a stabilit cel mai rapid timp la prima încercare în Q3 și l-a devansat pe Lando Norris, care a înregistrat 1:32.801, în timp ce Charles Leclerc a ocupat poziția a treia în calificări, cu cel mai bun timp obținut de monegasc 1:32.807. Liderul clasamentului la piloți, Oscar Piastri, a terminat pe șase.

Cvadruplul campion mondial a bifat cu această reușită al 7-lea pole position în sezon și al 47-lea din carieră.

Pentru Norris, a fost o revenire excelentă după abandonul din cursa sprint de la primul viraj. În tabăra Ferrari, Leclerc, care fusese un timp pe locul al doilea, s-a declarat surprins că a reușit un astfel de tur după o calificare ezitantă (inclusiv un tête-à-queue în prima tentativă din Q3). Lewis Hamilton, pe locul cinci (+0.402), a confirmat forma solidă a Scuderiei.

George Russell, câștigătorul din Singapore, s-a intercalat între cele două Ferrari-uri (la +0.316 de Verstappen), în timp ce Oscar Piastri, liderul campionatului, a terminat abia al șaselea, la peste o jumătate de secundă (+0.574). După incidentul din cursa sprint, o plecare din mijlocul plutonului nu-i va fi deloc pe plac, mai ales că riscă să-și vadă avantajul de 22 de puncte față de Norris și 55 față de Verstappen micșorându-se.

Pe linia a patra vom avea o pereche de debutanți: Kimi Antonelli (7, +0.604) și Oliver Bearman (8, +0.629), impresionant cu monopostul Haas. În zona de mijloc, Carlos Sainz (9, +0.640) și Fernando Alonso (10, +0.650) au plasat Williams și Aston Martin în poziții bune pentru puncte, mult peste colegii lor eliminați din Q1,

Sesiunea a fost întreruptă o singură dată, în debutul Q1, după ieșirea în decor a lui Isack Hadjar, care a pierdut controlul asupra monopostului Racing Bulls în virajul 6 și a lovit zidul de protecție înainte de a înregistra vreun tur. Doar penalizarea de cinci locuri a lui Lance Stroll (pentru coliziunea cu Ocon în sprint) îl va scuti pe Hadjar de ultimul loc pe grilă.