Fosilele unui delfin, vechi de 12 milioane de ani, descoperite în Peru

Paleontologii au prezentat miercuri, la Lima, fosilele unui delfin preistoric, aparţinând unei specii puţin studiate şi având o vechime de 12 milioane de ani, care au fost descoperite în luna iulie în sudul statului Peru, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Cu o lungime de trei metri şi jumătate, scheletul pietrificat al acestui exemplar de Lomacetus a fost găsit aproape intact în deşertul Ocucaje, la aproximativ 350 de kilometri sud de capitala peruană.

„Este un tip de delfin” care a trăit „în urmă cu circa 12 milioane de ani”, a declarat paleontologul Mario Gamarra, la finalul unei conferinţe de presă organizate la sediul Institutului Geologic, Minier şi Metalurgic din Lima.

„Avem un schelet aproape complet, ceea ce ne permite să realizăm mai multe studii asupra întregului animal şi să aflăm cum se deplasa, cum înota, ce mânca şi cât timp trăia”, a explicat acelaşi expert sud-american.

Ocucaje este un deşert foarte apreciat de paleontologi. Cu aproximativ 20 de ani în urmă, acolo au fost descoperite fosile provenind de la două balene pitice cu patru membre, de la delfini, rechini şi alte specii din Miocen – o perioadă care a început acum 23 de milioane de ani şi s-a încheiat în urmă cu aproximativ 5 milioane de ani.