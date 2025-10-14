Peste 5% din PIB-ul Calabriei e produs de muncitorii străini / Românii sunt de departe cei mai mulți / ”Un motor tăcut al economiei regionale”

În Calabria, munca străinilor produce 5,3% din PIB (1,9 miliarde de euro), iar munca celor sosiți din alte țări aici, români cei mai mulți dintre ei, se spune că sunt ”motorul tăcut al economiei regionale”, relatează Curierul Italiei, care citează presa locală.

În Calabria locuiesc 97.000 de cetățeni străini, iar aceștia lucrează în special în locuri de muncă slab calificate.

Din cei peste 97.000 de locuitori, 78.000 sunt salariați/

Munca cetățenilor străini care trăiesc în Calabria produce 1,91 de miliarde de euro de valoare adăugată, 5,3% din PIB-ul regional. Acestea sunt cifrele cuprinse în Raportul anual privind economia imigrației al Fundației Leone Moressa, intitulat „De la străini la noi italieni: cum se schimbă imigrația”.

În Italia, această contribuție este în valoare de 177 de miliarde de euro, 9% din valoarea adăugată totală la nivel național.

Spre deosebire de alte regiuni, atât în nord, cât și în sud, în Calabria cifrele privind volumul valorii adăugate sunt în creștere.

Potrivit raportului, prezența lucrătorilor străini este mai mare în sectorul serviciilor, dar în ceea ce privește volumele de valoare adăugată la PIB, lucrătorii din alte țări au o contribuție importantă în agricultură și construcții.

Cele mai recente date cuprinse în dosarul statistic privind imigrația al Observatorului Dezvoltării Locale a Regiunii Calabria pentru 2023 arată că cetățenii străini rezidenți în regiune sunt în număr de 97 000, dintre care 78 000 sunt angajați în diverse activități.

Cea mai mare comunitate este cea română. Ei sunt urmați de cetățenii din Maroc, Pakistan, Bulgaria, Bangladesh și India. Apoi din Mali, Ucraina, Senegal și Nigeria. Există 40 de mii de lucrători străini angajați în sectorul agricol, 11 mii în acomodare și servicii de alimentație publică, 6.500 în comerț, 4.500 în construcții, 3.500 în îngrijire familială și la domiciliu, 3.100 în servicii de sprijinire a afacerilor, 2.800 în fabrici, 1.500 în transport.