Presiune crescută pe cea mai mare secţie de ATI nou-născuţi din ţară, după închiderea celei de la Spitalul Sfânta Maria – Iaşi / Medic: Am avut cel puţin trei copii din zonele limitrofe Spitalului din Iaşi. Suntem la maximum de pacienţi

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Medicul Cătălin Cârstoveanu, şeful secţiei de ATI-Neonatologie de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii M.S. Curie din Capitală, a declarat pentru News.ro că din momentul închiderii secţiei de ATI nou-născuţi de la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi a existat o presiune crescută pe secţia de ATI-Neonatologie de la Marie Curie, cea mai mare secţie de acest fel din ţară.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În primele zile după închiderea secţiei de la Sfânta Maria au fost trei copii, unul după altul, care au ajuns la Bucureşti, a spus Dr. Cârstoveanu. Medicul a explicat că recent un pacient a fost transferat de la Buzău, în stare critică, cu probleme de inimă şi că nu a avut loc pe secţie fiind internat în ATI-ul destinat copiilor mai mari. Un alt pacient ar putea ajunge la Bucureşti de la maternitatea din Iaşi.

Copilul este în acest moment internat acolo, cu probleme cardio-chirurgicale. Dr. Cârstoveanu speră să poată fi ajutat la Iaşi dacă va avea nevoie de internare în ATI, la Bucureşti situaţia legată de locurile disponibile fiind foarte dificilă. La Marie Curie sunt 27 de locuri la ATI-neonatologie, ocupate, iar medicul a explicat că sunt situaţii în care echipele preiau copii peste disponibilitatea de locuri existentă, pentru a-i putea ajuta pe cât mai mulţi dintre ei, transmite News.ro.

„Am avut o presiune de săptămâna trecută, a trebuit să luăm mai mulţi pacienţi”



„Lucrurile sunt foarte clare pentru noi: având o problemă cronică a lipsei paturilor în ţara noastră, lucrurile pot fi foarte uşor dezechilibrate prin închiderea unei secţii de tipul unei maternităţi de nivel trei sau unui spital cum este Sf. Maria, mai exact secţia de terapie intensivă sau ATI, care îngrijeşte şi nou născuţi cu probleme chirurgicale.

Acelaşi lucru îl simţi chiar şi când sunt maternităţi închise în Bucureşti, probleme medicale grave se îndreaptă către noi sau către alte spiale, din lipsa acută a locurilor pentru pacienţii critici.



Am avut o presiune de săptămâna trecută, a trebuit să luăm mai mulţi pacienţi, unii au mers către ATI, unii au venit către noi, unii au venit în gardă, venind dinspre Bacău şi nemergând spre Spitalul ”Sfânta Maria” cum ar fi normal să vină, noi nici nu am ştiut lucrurile astea, pacienţi cu probleme grave, care trebuie trataţi la timp şi din nefericire aceste probleme îngreunează traiectoria normală pentru astfel de pacienţi cu probleme critice.



Sigur că da, uneori suferim de lipsă de comunicare cum s-a întâmplat şi în cazul nostru, uneori suferim de un transport adecvat, cum se mai întâmplă şi s-a întâmplat şi în alt caz, asta e ceea ce se întâmplă.



Ori sperăm ca, odată cu deschiderea mai multor paturi de terapie intensivă neonatală – şi asta se va întâmpla în scurtă vreme – lucrurile să se schimbe în mod radical pentru neonatologia din România”, a explicat medicul.



Momente dificile pentru secţia de ATI-Neonatologie de la Spitalul Marie Curie. În urmă cu două luni, medicii de aici au gestionat un focar de candida auris în rândul bebeluşilor. Din fericire, însă, nu au existat decese puse pe seama acestei infecţii, internările fiind limitate la acea vreme pentru limitarea răpândirii infeţiei şi la ceilalţi bebeluşi internaţi.



„Ne-am uitat pe aplicaţie, am avut multe cazuri, am avut multe cazuri în momentul în care noi am fost închişi, am avut mai mulţi pacienţi cu candida auris acum două luni şi fiind focar a trebuit să închidem pentru siguranţa pacienţilor existenţi şi a celor care au fost colonizaţi sau infectaţi din varii motive, primiţi sau care au dezvoltat în timp ce erau trataţi, şi am simţit lucrul acesta.



După noi a urmat Spitalul ”Sfânta Maria” şi lucrurile evident că nu au fost bine, am avut cel puţin trei pacienţi care au venit unul după altul, dar din zonele limitrofe Spitalului Sfânta Maria.



Sunt pacienţi cu probleme cardio-chirurgicale, dar sunt unii cu probleme chirurgicale grave. Noi sperăm ca lucrurile să se rezolve repede pentru că lucrurile nu pot persista pe termen lung. Sunt probleme de conformare, lucrurile trebuie rezolvate repede şi trebuie corect aşa cum trebuie făcut peste tot.



Nu avem mortalitate legată de candida auris. Lucrurile trebuie să fie transparente, identificate rapid, noi am avut pacienţi cu candida auris. Evităm să luăm pacienţi cu candida auris, de ce , pentru că riscăm să afectăm foarte grav fluxul normal din alte spitale, dacă ai 2-3 pacienţi cu candida auris, deja se cheamă focar, ori când ai focar închizi internările, este corect să facem aşa, aşa se face peste tot în lumea civilizată dar există un back-up în alte părţi”, a explicat medicul.



Secţia de ATI-Neonatologie de la Spitalul Marie Curie are în acest moment o capacitate de 27 de paturi. În curând, însă, vor exista 20 de paturi în plus la unitatea sanitară, printr-un proiect PNRR. Va fi cea mai mare clinică de reanimare nou-născuţi din Europa, a spus medicul Cătălin Cârstoveanu. La nivel naţional, România va avea astfel, cu cele 20 de paturi în plus, în jur de 60-62 de paturi de ATI pentru nou-născuţii critici, a adăugat medicul. În mod cert, însă, nevoia ar fi şi mai mare de această capacitate. În acest moment, 10 bebeluşi sunt în aşteptare pentru a ajunge la Marie Curie.



„Noi ar trebui să avem cu 20% mai multe paturi decât cât ar trebui să avem nevoie în România. Sperăm că cu aceste 60 de paturi care vor apărea în plus prin PNRR să fie o mai bună normalitate a lucrurilor.



Noi o să avem 20 de paturi în plus dar cu restul paturilor din ţară se vor face aproximativ 60 – 62 de paturi. Am avut 100 şi ceva în proiect, managerii de spital nu au vrut, nu au putut, nu ştiu care a fost motivul, aşa ar fi trebuit, să avem 100 de paturi de ati nou-născuţi.



În acest moment avem pe aplicaţie aproximativ 10 copii care trebuie să ajungă la Bucureşti, ne luptăm din răsputeri, şi astăzi la vizită am spus: ”Unde facem loc de trei paturi?”. Un pacient critic a fost luat în ATI chirurgie cardiovasculară, nu am putut să-l primim. Mai există un alt pacient tot la Iaşi pe care trebuie să-l luăm de acolo, cu probleme cardio-chirurgicale, sperăm să nu aibă nevoie de ATI acolo, deocamdată este la maternitatea din Iaşi, vedem dacă va ajunge la noi.



Când vorbim de probleme complexe, trebuie o echipă complexă, nu poate fi îngrijit doar într-o maternitate. Iar Spitalul Sf Maria are cardiolog, nefrolog, imagişti, anestezişti, o echipă mai complexă.



Nu avem loc, am avut un pacient venit, dacă nu greşesc, din Buzău, nu am putut să-l primim astăzi, a fost stabilit consult cardiologie şi fiind în stare critică a trebuit oprit, nu am putut să-l oprim noi, a venit in ATI-ul de copii mai mari, asta e situaţia, avem mâine încă unul, şi încă unul şi nu ştim unde să-i punem, dar sperăm să scăpăm de coşmarul ăsta după ce deschidem. Pe lângă cele 27 mai apar 20 de paturi la Marie Curie. E cea mai mare clinică de reanimare de nou născuţi din ţară, cred că va fi cea mai mare din Europa şi ne sperie lucrul ăsta, deja suntem depăşiţi de gravitatea cazurilor, şi de numărul lor, noi ştim ce înseamnă lucrul ăsta”, a explicat medicul.



Cât de importantă este redeschiderea secţiei de ATI de la Spitalul Sfânta Maria. Vieţile bebeluşilor sunt în joc. „Noi luăm şi peste număr, ori lucrul ăsta nu e corect”, spune medicul.



„Problemele astea apar fie că avem aşa, uneori, o inerţie specific românească, fie că ne place să nu fim transparenţi, fie că pur şi simplu am uitat, sau nu ne dăm seama cât de important este, pentru că vezi, problemele astea ne afcetează grav activitatea medicală, nu te mai duci cu bucurie la serviciu, simţi că munca ta e în zadar, nimeni nu se simte bine. Nici legiuitorul, nici cel care lucrează, nici pacientul care, finalmente, asupra lui se răsfrânge totul.



Noi luăm şi peste număr, ori lucrul ăsta nu e corect, din punct de vedere epidemiologic şi al asistentelor, şi al medicilor , suntem la maximum de pacienţi, 27 şi avem 10 pacienţi care aşteaptă în acest moment”, a declarat Dr. Cătălin Cârstoveanu pentru News.ro

Din informaţiile obţinute de News.ro, joi, Spitalul Sfâna Maria din Iaşi a primit din partea Inspecţiei Sanitare de Stat 27 de măsuri care vizează respectarea protocoalelor specifice în secţia de ATI precum şi specificaţii legate de modul în care trebuie să fie împărţite spaţiile în secţia vizată. Secţia nu mai primeşte pacienţi din 18 septembrie şi va funcţiona din nou pe baza planului de conformare. După ce vor fi implementate aceste măsuri, DSP Iaşi trebuie să avizeze din nou funcţionarea secţiei de ATI de la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi.



Între timp, Raportul Corpului de Control şi al Insecţiei Sanitare de Stat a ajuns la Parchet.