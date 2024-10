Concert în acest weekend în Peștera Românești din Munții Poiana Ruscă, un eveniment unic în România ce marchează 40 de ani de tradiție / Povestea începe de la medicul psihiatru Constantin Lupu

Duminică, 27 octombrie, începând cu ora 13.00, Peștera Românești din Munții Poiana Ruscă va găzdui un nou concert aniversar, celebrând patru decenii de la primul eveniment muzical organizat în această locație deosebită. Concertul va fi susținut de orchestra Operei Române din Timișoara, sub bagheta dirijorului Hermann Szabolcs, iar soliștii vor fi mezzosoprana Gabriela Varvari și tenorul Cristian Bălășescu. Repertoriul va include lucrări de Bizet, Kalman, Lehar, Mozart și Strauss.

Pentru a ajunge la peșteră, vizitatorii vor porni pe o potecă marcată din satul Românești (județul Timiș), traseul durând aproximativ o oră. Accesul la eveniment este gratuit, începând cu ora 12.30, în funcție de capacitatea permisă pentru a asigura siguranța în interiorul peșterii, precizează organizatorii.

Visul unui medic vizionar

Primul concert simfonic în Peștera Românești a avut loc într-o zi de toamnă, pe 11 octombrie 1984, la inițiativa medicului psihiatru Constantin Lupu, fondatorul clubului Speo Timiș.

Pasionat de sporturile montane, orientare și speologie, doctorul Lupu a visat că ar putea organiza un concert chiar în această grotă.

Prima ediție a evenimentului a fost un succes și a devenit rapid un fenomen cultural de anvergură.

“Meseria mea a fost de neuro-psihiatru. Să mă destind am mers mereu în natură, la munte. Am făcut orientare turistică, schi şi speologie. La 11 ani am intrat prima dată într-o peşteră, în Bucegi. În zona Româneşti-Tomeşti a avut loc în fiecare an Întrunirea Naţională a Speologilor Sportivi. M-am tot gândit cum să fac să colorez acest eveniment. Într-o noapte am avut un vis. Am visat că în peşteră este muzică, într-o atmosferă albastră. După trezire mi-am dat seama că a fost rezultatul zbaterilor mele. După primul concert, cei de la ziarul german Neue Banater Zeitung din Timişoara au scris un articol, care a ajuns rapid în presa din Elveţia, că Mozart a fost într-o peşteră din România. Apoi, s-a publicat un articol în presa din Berlin”, a declarat Constantin Lupu, fost director al Clinicii de Psihiatrie Infantilă din Timişoara, acum în vârstă de 88 de ani.

La acel prim concert au participat o orchestră de profesori de la Colegiul de Muzică „Ion Vidu” din Timișoara și aproximativ 500 de speologi din întreaga țară. „A fost o atmosferă incredibilă, de neuitat”, își amintește Lupu.

De la Orchestra Simfonică Regală din Damarca la Zdob și Zdub

De-a lungul anilor au concertat în Peştera Româneşti nume precum Filarmonica Banatul, Orchestra Simfonică Regală din Danemarca, Orchestra Simfonică din Szeged, Ştefan Ruha, Kathleen Evans, Alexandra Guţu, Gabriel Croitoru, Corala “Sabin Drăgoi” şi trupele Bega Blues Band, Survolaj, Nightloosers, Cargo, Celelalte Cuvinte, Implant Pentru Refuz şi Zdob şi Zdub.

„Peştera nu s-a schimbat. Are plus 14 grade în interior, indiferent de anotimp. Liliecii nu sunt deranjaţi. Sunt cei mai utili bio-detergenţi din Munţii Poiana Rusca. Un liliac consumă o sută de kilograme de insecte într-un sezon de vară. În Peştera Româneşti, liliecii au o grotă a lor, mai ascunsă. Acolo nici nu ajung sunetele şi zgomotul. În afară de zgomotele celor de la Zdob şi Zdub. De aceea nici nu se mai organizează concerte rock, doar muzică simfonică. Am evitat focuri, fum, nu se fumează acolo, liliecii se simt bine”, a mai spus Lupu.

Inițiatorul concertelor din Peștera Românești regretă totuși că a ajuns în zonă modernitatea, pentru că o bună parte din drumul spre grotă a fost asfaltat.

„Frumuseţea acestei toamne de Banat, cu natură blândă, se simte pe drum de pământ, pe poteci. Acum, drumul din sat spre peşteră a fost asfaltat. Mulţi au fost revoltaţi că s-a asfaltat drumul. Dar civilizaţia se impune”, a mai spus Constantin Lupu.

O peșteră cu o istorie de milioane de ani

Descoperită în 1872 de geograful vienez T. Orthmeyr, Peștera Românești s-a format acum aproximativ 150 de milioane de ani și are o lungime de 1.300 de metri, împărțită pe patru niveluri.

Sala Concertelor, situată la al doilea etaj, oferă o acustică deosebită, fiind locul ideal pentru concertele anuale de muzică simfonică.

Peștera, cu o temperatură constantă de 14 grade Celsius, găzduiește o colonie de lilieci care, în mare parte, își au habitatul într-o galerie separată, unde zgomotul concertelor nu ajunge.

Susținere și continuitate

Din 1999, alături de echipa Speo Timiș, organizarea evenimentului a fost sprijinită și de Fundația Academică, condusă de Ioan Gârboni, fost director al Filarmonicii Banatul. Organizarea concertului din peşteră nu este deloc simplă.

„Este un concert foarte greu de organizat. Se urcă generatoare de curent, se trag peste doi kilometri de cablu, se duc instalaţiile de lumini şi sonorizare, toate pe braţe. Peștera trebuie curățită. Pregătirea începe cu o săptămână înainte de concert Este o muncă extraodinar de mare pentru cei de la Speo Timiş şi Fundaţia Academică”, a spus Ioan Gârboni.

Concertul din Peștera Românești rămâne o tradiție deosebită în peisajul cultural românesc, oferind publicului o experiență muzicală și de natură de neuitat.