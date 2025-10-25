G4Media.ro
Schi alpin: Austriaca Julia Scheib a câştigat slalomul uriaş la Sölden

sursa foto: © Fashionstock .com | Dreamstime.com

Schi alpin: Austriaca Julia Scheib a câştigat slalomul uriaş la Sölden / Mikaela Shiffrin, în afara podiumului

Schioarea austriacă Julia Scheib a câştigat sâmbătă proba de slalom uriaş din deschiderea sezonului Cupei Mondiale la Sölden, în Austria, înregistrând la 27 de ani prima sa victorie în circuitul mondial, relatează AFP, citată de News.ro.

Cu un avans considerabil la finalul primei manşe, Scheib a rezistat în a doua şi s-a impus în faţa americancei Paula Moltzan (+ 0’58) şi a elveţiencei Lara Gut-Behrami (+ 1’11). Regina schiului american, Mikaela Shiffrin, a terminat pe locul 4 (+ 1’42).

În spatele lui Scheib, americanca Paula Motzan (locul 2) a urcat pe podiumul Cupei Mondiale pentru a şasea oară, în timp ce Lara Gut-Behrami (locul 3) a urcat pe podium pentru a 101-a oară, ea urmând să se retragă la sfârşitul sezonului.

Mikaela Shiffrin, accidentată şi absentă mult timp din circuitul competiţional în iarna trecută, ceea ce a făcut-o să coboare în clasamentul mondial care determină ordinea de start a sportivilor, a luat startul sâmbătă cu numărul 20, dar a reuşit totuşi să termine pe locul 4.

