G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Stângista radicală Catherine Connolly va fi aleasă președinta Republicii Irlanda

Foto: Facebook Catherine Connolly for President

Stângista radicală Catherine Connolly va fi aleasă președinta Republicii Irlanda

Analize25 Oct • 658 vizualizări 0 comentarii

Numărătoarea oficială parțială a voturilor din scrutinul prezidențial de vineri arată ca la prima opțiune Connolly, sprijinită de opoziția de stânga, are peste 63% din voturi, față de principala sa contracandidată, Heather Humphreys, sprijinită de unul dintre partidele din coaliția minoritară de guvernare, Fine Gael (creștin democrat) cu aproape 29% și Jim Gavin, de la Fianna Fail (liberal), cu 7%, care însă și-a suspendat campania, numele său rămânând însă pe buletinul de vot.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Humphreys și-a recunoscut înfrângerea, dat fiind faptul că procentul primei opțiuni pentru Connolly e mult mai mare de 50%, transferul de voturi de la Gavin către primele două candidate devine urelevant.

Deși funcția de președinte al Republicii Irlanda este una predominant ceremonială, alegerea pentru un mandat de șapte ani a lui Connolly – a zecea persoană aleasă șef al statului și a treia femeie după Mary Robinson (1990 – 1997) și Mary MacAleese (1997 – 2011) are potențialul unei prime coabitări contradictorii cu guvernul de centru dreapta.

În vârstă de 68 de ani, deputată în Dail (camera inferioară a parlamentului Irlandei) din 2016, de profesie avocată și psihologă, Connolly are poziții radicale de stânga. Pe lângă campania sa de lungă durată în favoarea justiției sociale, ea critică, la fel ca mulți alți politicieni de stânga, “ațâțarea la război” a NATO în Ucraina și promite apărarea statului de neutralitate prevăzut de Constituție.

La fel ca alți stângiști Connolly acuză Israelul de genocid în Gaza și a avut nenumărate interpelări parlamentare pe această temă. Ea l-a criticat pe premierul britanic Keir Starmer atunci când acesta a declarat că Hamas nu poate avea niciun rol la guvernare în Gaza după încheierea războiului cu Israel.

Connolly este critică de mult timp a Uniunii Europene într-o țară unde UE se bucură de un sprijin larg și care a contribuit la transformarea Republicii Irlanda dintr-o țară săracă în momentul aderării acum 52 de ani într-un dintre cei mai prosperi membri ai Uniunii.

Dar alegerea lui Connolly semnalează și un curent de opinie în societatea irlandeză, de neîncredere în clasa politică tradițională. Chiar de la obținerea independenței de Marea Britanie acum mai bine de 100 de ani, guvernele au fost conduse exclusivi de prim miniștri din Fianna Fail și Fine Gael, partide de centru dreapta.

Acum sondajele de opinie arată că partidele de stânga – Sinn Fein, Laburiștii, Social Democrații –  au o șansă de a obține o majoritate la viitoarele alegeri parlamentare, prima din istoria Republicii Irlanda. Iar Connolly este în mod clar o antemergătoare a stângii irlandeze.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Două femei luptă pentru președinția Irlandei, candidata stângistă este dată favorită de sondaje

Analize24 Oct • 370 vizualizări
0 comentarii
foto: Sinn Fein Twitter

Sinn Fein, partid separatist, aripa politică a Armatei Republicane Irlandeze (IRA), pentru prima oară cel mai mare partid în provincia britanică Irlanda de Nord

Analize7 Mai 2022
3 comentarii
Foto: Claudia Zidaru

Irlanda revine la restricții anti-Covid. Guvernul impune reglementări mai stricte în restaurante, cluburi de noapte și școli  

Analize7 Dec 2021
12 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.