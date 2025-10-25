Stângista radicală Catherine Connolly va fi aleasă președinta Republicii Irlanda

Numărătoarea oficială parțială a voturilor din scrutinul prezidențial de vineri arată ca la prima opțiune Connolly, sprijinită de opoziția de stânga, are peste 63% din voturi, față de principala sa contracandidată, Heather Humphreys, sprijinită de unul dintre partidele din coaliția minoritară de guvernare, Fine Gael (creștin democrat) cu aproape 29% și Jim Gavin, de la Fianna Fail (liberal), cu 7%, care însă și-a suspendat campania, numele său rămânând însă pe buletinul de vot.

Humphreys și-a recunoscut înfrângerea, dat fiind faptul că procentul primei opțiuni pentru Connolly e mult mai mare de 50%, transferul de voturi de la Gavin către primele două candidate devine urelevant.

Deși funcția de președinte al Republicii Irlanda este una predominant ceremonială, alegerea pentru un mandat de șapte ani a lui Connolly – a zecea persoană aleasă șef al statului și a treia femeie după Mary Robinson (1990 – 1997) și Mary MacAleese (1997 – 2011) are potențialul unei prime coabitări contradictorii cu guvernul de centru dreapta.

În vârstă de 68 de ani, deputată în Dail (camera inferioară a parlamentului Irlandei) din 2016, de profesie avocată și psihologă, Connolly are poziții radicale de stânga. Pe lângă campania sa de lungă durată în favoarea justiției sociale, ea critică, la fel ca mulți alți politicieni de stânga, “ațâțarea la război” a NATO în Ucraina și promite apărarea statului de neutralitate prevăzut de Constituție.

La fel ca alți stângiști Connolly acuză Israelul de genocid în Gaza și a avut nenumărate interpelări parlamentare pe această temă. Ea l-a criticat pe premierul britanic Keir Starmer atunci când acesta a declarat că Hamas nu poate avea niciun rol la guvernare în Gaza după încheierea războiului cu Israel.

Connolly este critică de mult timp a Uniunii Europene într-o țară unde UE se bucură de un sprijin larg și care a contribuit la transformarea Republicii Irlanda dintr-o țară săracă în momentul aderării acum 52 de ani într-un dintre cei mai prosperi membri ai Uniunii.

Dar alegerea lui Connolly semnalează și un curent de opinie în societatea irlandeză, de neîncredere în clasa politică tradițională. Chiar de la obținerea independenței de Marea Britanie acum mai bine de 100 de ani, guvernele au fost conduse exclusivi de prim miniștri din Fianna Fail și Fine Gael, partide de centru dreapta.

Acum sondajele de opinie arată că partidele de stânga – Sinn Fein, Laburiștii, Social Democrații – au o șansă de a obține o majoritate la viitoarele alegeri parlamentare, prima din istoria Republicii Irlanda. Iar Connolly este în mod clar o antemergătoare a stângii irlandeze.