Înfrângere pentru președintele Javier Milei, după ce stânga câștigă provincia Buenos Aires

Președintele Argentinei, Javier Milei, a suferit duminică o lovitură după ce partidul său a fost înfrânt de stânga în alegerile provinciale din Buenos Aires, un scrutin considerat pe scară largă un test al sprijinului pentru guvernul său. Înfrângerea survine în ajunul alegerilor de la jumătatea mandatului, ridicând semne de întrebare asupra elanului politic al lui Milei, transmite France24.

Președintele libertarian Javier Milei a promis duminică să „accelereze” reformele sale libertariene după o înfrângere zdrobitoare în alegerile provinciale din Buenos Aires, înaintea mult-așteptatelor alegeri de la jumătatea mandatului.

Economistul în vârstă de 54 de ani a redus cheltuielile publice, a concediat zeci de mii de angajați publici și a condus o campanie majoră de dereglementare de la preluarea mandatului în decembrie 2023.

El a recunoscut „înfrângerea clară” a partidului său în fața mișcării peroniste de centru-stânga, în alegerile pentru legislativul provinciei Buenos Aires, motorul economic al țării.

Un Milei vizibil abătut a admis existența unor „greșeli” nespecificate, pe care a promis că le va „corecta”, dar a declarat că nu se va abate „nici măcar un milimetru” de la agenda sa de reforme.

„O vom aprofunda și accelera”, a spus el la un eveniment electoral discret, în stațiunea Mar del Plata, unde a urcat pe scenă în tăcere, în contrast evident cu intrările sale obișnuite, dramatice, pe muzică rock.

Cu 91% din voturi numărate, coaliția de centru-stânga Fuerza Patria obținuse peste 47% din voturi, față de aproape 34% pentru partidul de guvernământ al lui Milei, La Libertad Avanza (LLA), arată rezultatele oficiale.

Voturile din Buenos Aires sunt considerate un barometru pentru Argentina. Provincia contribuie cu peste 30% la PIB-ul țării și reprezintă 40% din totalul alegătorilor.

Diferența de 13 puncte dintre partidul lui Milei și stânga a fost mult mai mare decât au anticipat sondajele.

Prezența la vot a fost ridicată, în jur de 63%.

Rezultatul ridică mari îngrijorări pentru Milei, venind cu doar șase săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.

Unii membri ai partidului său au minimizat amploarea înfrângerii, subliniind că LLA și-a crescut totuși numărul de legislatori în Buenos Aires.