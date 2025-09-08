G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Înfrângere pentru președintele Javier Milei, după ce stânga câștigă provincia Buenos Aires

javier milei argentina
sursa foto: STRINGER / AFP / Profimedia

Înfrângere pentru președintele Javier Milei, după ce stânga câștigă provincia Buenos Aires

Analize8 Sep 0 comentarii

Președintele Argentinei, Javier Milei, a suferit duminică o lovitură după ce partidul său a fost înfrânt de stânga în alegerile provinciale din Buenos Aires, un scrutin considerat pe scară largă un test al sprijinului pentru guvernul său. Înfrângerea survine în ajunul alegerilor de la jumătatea mandatului, ridicând semne de întrebare asupra elanului politic al lui Milei, transmite France24.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Președintele libertarian Javier Milei a promis duminică să „accelereze” reformele sale libertariene după o înfrângere zdrobitoare în alegerile provinciale din Buenos Aires, înaintea mult-așteptatelor alegeri de la jumătatea mandatului.

Economistul în vârstă de 54 de ani a redus cheltuielile publice, a concediat zeci de mii de angajați publici și a condus o campanie majoră de dereglementare de la preluarea mandatului în decembrie 2023.

El a recunoscut „înfrângerea clară” a partidului său în fața mișcării peroniste de centru-stânga, în alegerile pentru legislativul provinciei Buenos Aires, motorul economic al țării.

Un Milei vizibil abătut a admis existența unor „greșeli” nespecificate, pe care a promis că le va „corecta”, dar a declarat că nu se va abate „nici măcar un milimetru” de la agenda sa de reforme.

„O vom aprofunda și accelera”, a spus el la un eveniment electoral discret, în stațiunea Mar del Plata, unde a urcat pe scenă în tăcere, în contrast evident cu intrările sale obișnuite, dramatice, pe muzică rock.

Cu 91% din voturi numărate, coaliția de centru-stânga Fuerza Patria obținuse peste 47% din voturi, față de aproape 34% pentru partidul de guvernământ al lui Milei, La Libertad Avanza (LLA), arată rezultatele oficiale.

Voturile din Buenos Aires sunt considerate un barometru pentru Argentina. Provincia contribuie cu peste 30% la PIB-ul țării și reprezintă 40% din totalul alegătorilor.

Diferența de 13 puncte dintre partidul lui Milei și stânga a fost mult mai mare decât au anticipat sondajele.

Prezența la vot a fost ridicată, în jur de 63%.

Rezultatul ridică mari îngrijorări pentru Milei, venind cu doar șase săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.

Unii membri ai partidului său au minimizat amploarea înfrângerii, subliniind că LLA și-a crescut totuși numărul de legislatori în Buenos Aires.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

OPINIE Tăcerea care costă – și nu ne permitem luxul ăsta

Analize10 Mai 2025
1 comentariu

Ilie Bolojan: „Ne vom continua munca de a ne consolida instituțiile, de a ne baza lecțiile învățate și de a asigura alegeri libere, transparente și corecte”

Analize13 Mar 2025
0 comentarii

Curtea Constituțională din Bulgaria cere renumărarea tuturor buletinelor de vot de la alegerile parlamentare / Au fost constatate discrepanțe între rezultatele reale și cele raportate

Analize26 Feb 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.