Grindeanu: Mecanismul prin care s-a folosit fondul de rezervă a fost propus…

Sorin Grindeanu, Marcel Ciolacu
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Grindeanu: Mecanismul prin care s-a folosit fondul de rezervă a fost propus de ministrul Finanţelor

Articole9 Sep 2 comentarii

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că, în fostul guvern, mecanismul prin care nu s-au făcut rectificări bugetare, ci s-a folosit fondul de rezervă a fost propus de ministrul Finanţelor, transmite Agerpres.

Grindeanu a fost întrebat dacă în şedinţele fostului guvern au existat semnale de alarmă, cifre sau prezentări legate de situaţia deficitului, din partea lui Marcel Boloş sau a altor miniştri.

„Eu aş vrea să înţelegeţi următorul lucru. Acest mecanism prin care nu au fost rectificări bugetare, ci s-a folosit fondul de rezervă pentru a merge ţintit spre anumite puncte pe care Guvernul le considera, sau era o lipsă de finanţare, deci mecanismul acesta prin care s-a folosit fondul rezervă a fost propus de ministrul Finanţelor, nu a fost propus de altcineva. (…) Deci toate aceste lucruri au fost făcute printr-un mecanism legal, dar care avea la bază o fundamentare, şi la acea zicere am fost de faţă şi cred că e şi pe stenogramele de la Guvern, în care ministrul Finanţelor spunea că aceste cheltuieli, dacă vom folosi acest mecanism, vor fi mult mai bine ţinute sub control decât dacă se merge pe calea clasică, cea de rectificare. Asta ca să închid aceste lucruri”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

El a menţionat că a beneficiat, ca ministru al Transporturilor, de sume din fondul de rezervă, pentru a continua lucrările la autostrăzi.

„Ca ministru al Transporturilor evident că am avut nevoie şi ştiţi foarte bine că de fiecare dată Ministerul Transporturilor cerea bani pentru a continua investiţiile în autostrăzi, pentru a face lucrurile pe care le cunoaşteţi foarte bine şi da, Ministerul Transporturilor, alături de aproape toate ministerele, a beneficiat de sume prin acest mecanism, din fondul de rezervă, pentru a continua lucrările la autostrăzi. Mi-aş dori să avem continuarea acestor lucrări şi acum”, a afirmat Grindeanu.

Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat, luni, că demontează „minciuna” conform căreia ar fi cheltuit „discreţionar” şi în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului, menţionând că acest fond nu a stat „în pixul premierului”, ci a fost administrat direct de Ministerul Finanţelor.

