Şeful CNAIR, după o vizită pe tronsonul Focşani – Bacău al Autostrăzii…

Autostrada A7 Focsani Bacau
Sursa foto: captură video

Şeful CNAIR, după o vizită pe tronsonul Focşani – Bacău al Autostrăzii Moldova (A7), împreună cu Ilie Bolojan şi cu ministrul Transporturilor: Sunt şanse reale ca anul acesta să deschidem circulaţia cel puţin până la Adjud (50 km)

Articole22 Aug 0 comentarii

Stadiile fizice sunt de aproximativ 80 % pe loturile Focşani-Domneşti Târg şi Domneşti Tărg -Răcăciuni ale Autostrăzii Moldova, iar pe lotul Răcăciuni-Bacău stadiul fizic este de aproximativ 60%, anunţă şeful CNAIR Cristian Pistol vineri, după o vizită de verificare a lucrărilor pe tronsonul Focşani – Bacău al autostrăzii, împreună cu primul-ministru, Ilie Bolojan şi cu ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban. ”În acest ritm sunt şanse reale ca anul acesta să deschidem circulaţia cel puţin până la Adjud (50 km)”, subliniază şeful CNAIR, transmite News.ro.

”Am verificat astăzi lucrările pe tronsonul Focşani – Bacău al Autostrăzii Moldova (A7), împreună cu primul-ministru, Ilie Bolojan şi cu ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban! Stadiile fizice sunt de aproximativ 80 % pe primele două loturi (Focşani-Domneşti Târg şi Domneşti Tărg -Răcăciuni), iar pe lotul Răcăciuni-Bacău stadiul fizic este de aproximativ 60%”, scrie Pistol pe Facebook.

El apreciază că în acest ritm sunt şanse reale ca anul acesta să fie deschisă circulaţia cel puţin până la Adjud (50 km).

”Finalizarea în termen a lucrărilor pe acest tronson de autostradă (96 km) ca şi pe tronsonul vecin (Bacău – Paşcani) este foarte importantă atât pentru asigurarea continuităţii pe coridorul 9 Pan-european cât şi pentru dezvoltarea economică a Moldovei”, afirmă şeful CNAIR.

Lucrările pe cele 6 loturi dintre Focşani şi Paşcani, comtractate de constructoriul român UMB, sunt finanţate prin PNRR.

Potrivit graficelor de lucrări, anul viitor (2026) se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de aproximativ 390 km (A7-A3), precizează Cristian Pistol.

Tags: ,
