VIDEO În ultimele cinci luni, stadiul lucrărilor pe șantierul autostrăzii Transilvania, între Chiribiș – Biharia, s-a dublat, față de ceea ce a lucrat compania Bechtel, înainte de a pierde contractul în 2013

Constructorii de la Precon Transilvania și Citadina 98 avansează rapid pe șantierul Autostrăzii Transilvania dintre Chiribiș și Biharia, iar Compania Națională de Investiții Rutiere afirmă că „mobilizarea este foarte, foarte bună”, scrie ebihoreanul.ro. În cele cinci săptămâni scurse de la reluarea lucrărilor, acestea au ajuns la 12%, față de 6%, cât era stadiul lor atunci când au fost oprite de compania americană Bechtel, în 2013.

Grupul Selina, din care face parte Precon Transilvania, a publicat, luni, primele imagini de pe șantier, pe contul său de Facebook. Un filmuleț scurt, de mai puțin de un minut, arată utilaje și muncitori lucrând la realizarea unor lucrări de armare și turnare de betoane pentru elemente de structură ce vor fi ridicate pe cei 28,5 kilometri ai traseului, deocamdată începând cu cele dintr-o secțiune de 8,5 km pe care a fost emisă autorizația de construire.

Alte utilaje lucrează pentru excavări de pământ (decopertări ale stratului vegetal) și transportarea acestuia, pentru foraje, precum și pentru stabilizarea, nivelarea și compactarea solului. Pe șantier sunt mobilizate peste 120 de utilaje și echipamente, încă de la începerea lucrărilor, la debutul celei de-a doua decade a lunii iulie.

„Compania Bechtel a lăsat lucrările la 6%-7%, iar cu ceea ce au lucrat acum Precon Transilvania și Citadina 98 s-a depășit 12%. Constructorii se mișcă foarte, foarte bine, noi suntem foarte mulțumiți”, a declarat purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Alex Lancuzov.

În luna aprilie a acestui an, Compania Națională de Investiții Rutiere a preluat proiectul Autostrăzii Transilvania pe lotul Chiribiș – Biharia de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, care îl ținuse blocat, practic, încă din 2021.

Atunci, CNAIR a reziliat contractul pentru execuția acestui lot câștigat prin licitație, cu un an înainte, de asocierea firmelor Trameco, Drumuri Bihor (din grupul de firme Selina din Oradea), Vahostav SK (Slovacia) și Waterdrillings (București), pentru suma de 326 milioane lei. CNAIR a invocat ca motiv faptul că asocierea ceruse suplimentarea contractului cu aproximativ 48%, constructorii bazându-se pe expertize independente ce demonstrau că erau necesare lucrări suplimentare, necuprinse în documentația de licitație.

După reziliere și penalizarea firmelor, CNAIR a organizat o altă licitație, iar în documentație a inclus și lucrările indicate de expertiză, recunoscând astfel că era în mod real necesare. Citește mai mult pe ebihoreanul.ro