Contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 3C2 Chiribiş-Biharia al autostrăzii Transilvania a fost lansat în licitaţie

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a lansat licitaţia pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 3C2 Chiribiş – Biharia al Autostrăzii Transilvania (A3), valoarea estimată a contractului fiind de 20 de milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al CNIR, remis vineri AGERPRES, contractul ”Servicii de Consultanţă pentru Proiectul Autostrada Braşov-Târgu Mureş – Cluj – Oradea, Secţiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borş, Subsecţiunea 3C2: Chiribiş – Biharia (km 30+550 – km 59+100)” are o durată de 21 de luni iar ofertele se pot depune până la data de 30 septembrie 2025, transmite Agerpres.

Anunţul de licitaţie a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene JOUE.

„Prin angajarea consultantului, CNIR doreşte să se asigure că, printr-o administrare eficientă a activităţilor, proiectul va fi finalizat la timp, la calitatea dorită şi în bugetul stabilit”, se arată în comunicat.

Consultantul va trebui să asigure servicii de management de proiect şi administrare contractuală pentru beneficiar pe toată durata desfăşurării contractului, va trebui să desfăşoare acţiuni specifice privind verificarea calităţii proiectului elaborat de antreprenor, a lucrărilor executate, a implementării sistemului de management al calităţii, dar şi să urmărească respectarea tuturor specificaţiilor tehnice şi a reglementărilor legislative aplicabile în domeniul construcţiilor.

Alte responsabilităţi care îi revin consultantului sunt: organizarea şedinţelor de progres şi de calitate săptămânale cu prezenţa fizică în şantier împreună cu antreprenorul; verificarea situaţiilor de lucrări ale antreprenorului şi emiterea certificatelor de plată; monitorizarea permanentă a respectării obligaţiilor şi termenelor contractuale de transmitere a informaţiilor, rapoartelor, documentelor, instrucţiunilor, ordinelor, notificărilor etc. de către beneficiar şi antreprenor şi întreprinderea de acţiuni de prevenire pentru a elimina apariţia disputelor.

Totodată, acesta va superviza mobilizarea tuturor resurselor antreprenorului necesare pentru executarea lucrărilor.

În urmă cu o lună, au început lucrările de construire pe un prim sector de 8,5 kilometri din lungimea totală de 28,5 kilometri a subsecţiunii 3C2 Chiribiş – Biharia, iar stadiul lucrărilor a depăşit 10%.

Contractul de 785 milioane lei este finanţat din fonduri europene, Programul Transport 2021-2027 şi din fonduri de la bugetul de stat, iar termenul de execuţie este de 18 luni.