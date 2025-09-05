Sabia lui Darth Vader, vândută la licitație pentru peste 3 milioane de euro

Celebra sabie laser a lui Darth Vader, care a fost folosită pentru a-i tăia mâna lui Luke Skywalker în episodul Star Wars: Imperiul contraatacă, a fost vândută joi pentru 3,65 milioane de dolari (3,11 milioane de euro) în cadrul unei licitații din Los Angeles, potrivit Le Figaro.

Acest „Sfânt Graal” era estimat la până la trei milioane de dolari (2,6 milioane de euro), iar licitația inițială a fost stabilită la 500.000 de dolari (425.000 de euro).

„Este pur și simplu o piesă incredibilă din istoria cinematografiei”, a declarat pentru AFP Brandon Alinger, directorul operațional al casei de licitații Propstore, în cadrul unei prezentări la Londra a celor mai importante loturi din vânzarea de la începutul lunii august. Arma a fost mânuită de Darth Vader în scenele legendare de luptă din Imperiul contraatacă (1980) și Întoarcerea lui Jedi (1983).

David Prowse, actorul din spatele măștii negre, și cascadorul Bob Anderson foloseau de fapt două modele. Unul, fără lamă, atașat la centura personajului negativ, iar celălalt, pentru scenele de luptă, dotat cu o lamă din lemn. Versiunea utilizată pentru lupte, dar fără lama din lemn, este cea scoasă la vânzare, după ce a fost păstrată timp de 40 de ani de un particular american.

Scene legendare

„Cineva (…) a venit la noi și ne-a spus: «Am asta de vânzare». Am rămas uimiți”, a explicat fondatorul Propstore, Stephen Lane, comparând importanța acestei piese cu cea a pantofilor roșii purtați de Judy Garland în Vrăjitorul din Oz. Experții au autentificat obiectul comparând loviturile și zgârieturile sale cu cele vizibile în filme. „Uitați-vă la lovitura mare din spate, probabil provine de la sabia laser a lui (Luke Skywalker) Mark Hamill”, a spus Brandon Alinger.

Obiectul a fost folosit în mod special în celebrele scene de luptă dintre Darth Vader și Luke Skywalker, inclusiv în scena mitică „Eu sunt tatăl tău”, în care mâna lui Luke este tăiată de tatăl său. În ciuda valorii sale, obiectul este constituit dintr-o parte dintr-un vechi bliț de aparat foto, la care au fost adăugate piese recuperate, provenite în special dintr-un calculator.

Printre celelalte piese propuse la această licitație, care se desfășoară în perioada 4-6 septembrie, se numără biciul, centura și tocul de pistol utilizate de Harrison Ford în Indiana Jones și ultima cruciadă (1989). Dar și un „neuralyzer” folosit de agenții J (Will Smith) și K (Tommy Lee Jones) pentru a șterge memoria în Men in Black (1997). Obiectul luminos, al cărui afișaj LED încă funcționează, ar putea ajunge la 150.000 de dolari (aproximativ 129.700 de euro).