153 de persoane păgubite în dosarul Nordis cer dispunerea imediată a expertizelor necesare, adoptarea de măsuri urgente pentru a evita prelungirea nejustificată a procedurilor și verificarea de către Inspecția Judiciară a neconcordanțelor din ancheta penală

153 de persoane păgubite în dosarul Nordis cer dispunerea imediată a expertizelor necesare, adoptarea de măsuri urgente pentru a evita prelungirea nejustificată a procedurilor și verificarea de către Inspecția Judiciară a neconcordanțelor din ancheta penală
O parte dintre păgubiții din dosarul Nordis au transmis într-un comunicat de presă că ınu înțeleg motivul real pentru care procurorii DIICOT consideră necesară audierea a mii de persoane – între care toate părțile vătămate care au depus sau vor depune plângeri penale – înainte de a solicita expertizele tehnice, esențiale pentru stabilirea prejudiciului și identificarea răspunderilor penale.
„PUNCT DE VEDERE
al unui grup de 153 persoane vătămate în dosarul penal Nordis cu privire la postarea din data de 22 august a domnului deputat Stelian Ion – fost Ministru al Justiției, pe pagina sa Facebook și cu privire la comunicatele de presă generate de aceasta și publicate de Ministerul Public și DIICOT în aceeași zi pe știe-urile instituțiilor :
Mulțumim pentru opinia exprimată de domnul deputat și de către cele două instituții care au publicat comunicatele de presăă. Apreciem că o informare periodică, corectă și completă a publicului, fără a prejudicia anchetă penală, este necesară.
În legătură cu afirmăția dlui deputat ,,că ancheta stagnează de aproape jumătate de an pentru că Ministerul Public nu a pus la dispoziție DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor,, , menționăm următoarele :
Încă din perioada martie-aprilie a.c., persoane vătămate în dosar au fost informate verbal că este iminentă dispunerea expertizelor necesare în dosar, însă sumele cerute de diferiții experți sunt considerate excesive, nefiind aprobate de Ministerul Public.
Pentru o informare corectă și completă, considerăm absolut necesară completarea comunicatelor cu informații care să infirme sau să confirme existența unor demersuri deja efectuate în sensul pregătirii expertizelor : devize, adrese către experți etc și dacă aceste devize există, de ce niciunul nu a fost acceptat.
COMUNICATUL DIICOT
În cuprinsul comunicatului se afirmă:
„Precizăm că, în continuare, pe rolul DIICOT sunt înregistrate plângeri penale, însă unele persoane vătămate au domiciliul sau reședința în alte state, programarea audierii acestora necesitând un timp mai îndelungat. Expertizele judiciare necesare în cauză urmează a fi dispuse de către procurorii DIICOT ulterior finalizării audierii persoanelor vătămate”.
Cu referire la acest aspect și luând cunoșțință de comunicat, o persoană vătămată a confirmat pe 23 august 2025: „Am fost sunat pe 17 februarie 2025 de cei de la DIICOT Bucureșți, dar au zis că pe noi, cei plecați din țară, o să ne cheme ultimii”.
Observăm, astfel, o contradicție. Pare contrazisă afirmația că ancheta se desfăsoară cu celeritate, de vreme ce, în realitate, programările audierilor persoanelor vătămate cu domiciliul în străinătate nici nu s-au făcut toate pănă astăzi, ci dimpotrivă, au fost lăsate la urmă.
Totodată, nu înțelegem motivul real pentru care procurorii DIICOT consideră necesară audierea a mii de persoane – între care toate părțile vătămate care au depus sau vor depune plângeri penale – înainte de a solicita expertizele tehnice, esențiale pentru stabilirea prejudiciului și identificarea răspunderilor penale.
Această abordare este de natură să tergiverseze pe durată nedeterminată ancheta, de vreme ce alte plângeri pot fi depuse treptat, în lunile și anii următori. Legea nu impune o anumită ordine a efectuării probelor, ci stabilește obligația organului judiciar de a dispune administrarea lor de îndată ce se ivește necesitatea.
Contrar afirmațiilor DIICOT, apreciem că desfășurarea anchetei penale cu celeritate presupune efectuarea expertizei financiar-contabile în termenul cel mai scurt, mai ales că, pe parcurs, se pot dispune suplimente la raportul de expertiză pentru completarea probatoriului raportat la noile plângeri penale și probe ivite.
LIPSA EXPERTIZELOR ȘI ÎNCETAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII
Considerăm că întârzierile în efectuarea expertizelor și neluarea tuturor mășurilor necesare pentru desfășurarea cercetărilor cu celeritate constituie o încălcare a drepturilor părților vătămate și un semnal alarmant pentru întreaga societate privind modul în care instituțiile de justiție gestionează cazuri grave cu impact major.
Subliniem că expertizele sunt esențiale în cauză, iar lipsa acestora este extrem de gravă și a constituit unul dintre motivele principale indicate de instanțele de judecată atunci când au hotărât punerea în libertate a acționarilor Nordis.
De vreme ce necesitatea efectuării expertizei de specialitate a fost cunoscută de anchetatori încă din februarie 2025, când instanța supremă a reliefat aceste carențe ale anchetei (bazarea acuzației exclusiv pe constatări tehnico-științifice dispuse abia la doi ani de la înregistrarea dosarului), este surprinzătoare abordarea DIICOT, care, în continuare, apreciază că efectuarea expertizei ar trebui dispusă abia după audierea tuturor persoanelor care au depus sau vor depune plângeri.
Ignorarea argumentelor aduse de instanța supremă la momentul punerii în libertate a acuzaților creează noi vulnerabilități pentru anchetă, ce vor putea fi speculate de inculpați.
În ceea ce privește ridicarea sechestrelor asupra bunurilor de circa 90 milioane de euro, constatăm că aceasta va putea un impact devastator asupra părților vătămate, ducând probabil la imposibilitatea recuperării chiar și parțiale a pagubelor. Curtea de Apel Bucureșți a preferat o interpretare minoritară, în defavoarea menținerii sechestrelor.
Este de verificat dacă aceeași instanță a aplicat această interpretare și în alte cauze.
Mai mult, DIICOT a dispus prelungirea sechestrului abia în ultima zi a termenului de 6 luni, conform interpretării majoritare. Ne întrebăm: nu au știut anchetatorii că există și o altă interpretare? Dacă da, de ce prelungirea sechestrului s-a dispus atât de târziu și de ce?
Procurorul General al României nu a inițiat pănă acum un recurs în interesul legii pentru a tranșa problema?
În prezent, bunurile se află la dispoziția administratorului special al SC Nordis Management SRL, dl. Postoacă Emanuel (inculpat în dosar), desemnat în cadrul procesului de insolvență. Societățile din grupul Nordis, după 11 luni de insolvență, NU AU un plan de reorganizare aprobat.
DURATA ÎNDELUNGATĂ A CERCETĂRILOR
Dosarul Nordis a fost înregistrat ân iunie 2022. Cercetările s-au desfășurat în rem o perioadă îndelungată, iar punerile sub acuzare au fost efectuate abia în februarie 2025.
În decizia IWCCJ privind măsurile preventive, judecătorii au criticat pasivitatea DIICOT, arătând că, deși existau probe privind infracțiuni de delapidare și altele, nu s-a intervenit preventiv pentru stoparea fenomenului și evitarea extinderii pagubelor din 2022 până la începutul anului 2025.
Trecerea timpului a curs și curge în continuare în favoarea infractorilor și în defavoarea părților vătămate.
CONCLUZIE
Având în vedere cele de mai sus, cerem public:
- dispunerea imediată a expertizelor necesare, cu alocarea tuturor fondurilor și resurselor materiale și umane pentru soluționarea cu celeritate a cauzei;
- adoptarea de mășuri urgențe pentru a evita prelungirea nejustificată a procedurilor;
- informarea regulată a victimelor și a opiniei publice asupra stadiului anchetei și termenelor estimate;
- verificarea de către Inspecția Judiciară a neconcordanțelor din ancheta penală prezentate mai sus sau indicate în hotărârile judecătoreșți deja pronunțate, inclusiv a aspectelor controversate din decizia Curții de Apel Bucureșți prin care au fost ridicate măsurile asigurătorii.
Cu stimă,
Reprezentanții grupului de persoane vătămate
Marius Dragu
Dan Costescu
Viorel Păun
Emil Grecu”, au transmis reprezentanții unei părți a păgubiților din dosarul Nordis.
