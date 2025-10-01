G4Media.ro
Judecătoare cercetată de Inspecţia Judiciară după ce pus pe Facebook motivele condamnării…

Judecătoare cercetată de Inspecţia Judiciară după ce pus pe Facebook motivele condamnării unui agresor la 30 de ani închisoare / „E o soluţie care pe mine mă bucură, ştiu că am scăpat societatea de un ins care era o bombă cu ceas”

Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu şi a deschis o anchetă disciplinară împotriva judecătoarei Sorina Marinaş de la Curtea de Apel Craiova, după ce a publicat pe Facebook motivele pentru care a condamnat un bărbat la 30 de ani închisoare pentru tentativă de omor asupra soţiei, transmite Agerpres.

Pe 24 septembrie, Sorina Marinaş a dispus condamnarea unui bărbat la 30 de ani închisoare pentru tentativă de omor calificat asupra soţiei sale, publicând pe reţelele de socializare motivele acestei sentinţe.

„Maximul general al pedepsei închisorii pentru tentativă la omor calificat asupra soţiei, în recidivă, după un alt omor şi o altă tentativă de omor. N-am vreun sentiment de milă, deşi sunt conştientă că va muri în detenţie (…) E o soluţie care pe mine mă bucură, ştiu că am scăpat societatea de un ins care era o bombă cu ceas. Şi mă bucură, în general, soluţiile când am convingerea ca societatea e liberă, cel puţin pentru un timp, de un individ care pune în pericol drepturi fundamentale (…). Aş vrea să fie o soluţie care să revigoreze un pic practica pe procesul de individualizare, să nu ne mai uităm atât la agresor, să ne uităm mai mult la victimă, la frica ei, să ne gândim cum a scăpat şi a mers pe stradă, să ceară ajutor, având un batic legat care să oprească sângerarea masivă de la gât”, a scris Sorina Marinaş pe Facebook.

După ce presa a preluat pe larg comentariile judecătoarei, Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu în legătură cu posibila încălcare a Codului deontologic al judecătorilor de către Sorina Marinaş.

La rândul ei, Sorina Marinaş a reacţionat la decizia Inspecţiei Judiciare şi susţine că nu este uşor de intimidat.

„Urmare a publicării unei soluţii de referinţă, unică în ţară pe art.77 Cod penal, azi, la a 42-a victimă a omorului, am primit minunea asta. N-am înţeles exact ce am încălcat din Codul Deontologic, iar codul e destul de voluminos. Însă l-am recitit acum, pe seară, şi tot n-am identificat o normă încălcată. Dacă într-o procedură deontologică împotriva unui judecător se pot face acuzaţii atât de abstracte, în condiţiile în care în cameră preliminară în acuzaţii trebuie indicat cu articol şi alineat ce anume a făcut omul, pare că acuzaţii în cauze penale, vinovaţi sau nu, au mai multe drepturi decât judecătorul acuzat de inspecţie, vinovat sau nu. Sunt curioasă măcar dacă a fost citită decizia înaintea sesizării din oficiu. Nu cred, că nu era ataşată. Multe sunt posibile în România şi nu te plictiseşti niciodată, îndeosebi ca judecător care vrea să aducă în atenţia publică probleme pentru care statul a fost condamnat la CEDO. Soluţia a fost prezentată în Plenul Parlamentului azi şi este avută în vedere de colegii din întreaga ţară. Posibil inspecţia să nu îşi dorească ca un judecător să se implice într-o situaţie acută ce face obiectul legiferării şi care vizează dreptul la viaţă. No, ghinion. Acest judecător nu e chiar uşor aşa de intimidat”, transmite judecătoarea pe Facebook.

