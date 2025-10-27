Patru mari confederaţii sindicale anunţă o acţiune de protest comună, miercuri, în faţa Guvernului

Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian anunță o acţiune de protest comună ce va avea loc miercuri, 29 octombrie, în faţa Guvernului.

Lider ai confederaţiilor sindicale vor prezentata principalele revendicări ale lucrătorilor din România şi vor oferi informaţii privind organizarea protestului, în contextul problemelor sociale şi economice majore.

Știre în curs de actualizare.