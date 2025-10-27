G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Patru mari confederaţii sindicale anunţă o acţiune de protest comună, miercuri, în…

Sursa: Captura Facebook – FSLI Romania

Patru mari confederaţii sindicale anunţă o acţiune de protest comună, miercuri, în faţa Guvernului

Articole27 Oct • 199 vizualizări 0 comentarii

Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian anunță o acţiune de protest comună ce va avea loc miercuri, 29 octombrie, în faţa Guvernului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Lider ai confederaţiilor sindicale vor prezentata principalele revendicări ale lucrătorilor din România şi vor oferi informaţii privind organizarea protestului, în contextul problemelor sociale şi economice majore.

Știre în curs de actualizare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Fostul premier Ciolacu, artizanul celui mai mare deficit bugetar din UE: ”Marea problemă la Guvernul României este un deficit de empatie care va duce la o criză socială”

Articole25 Oct • 2.795 vizualizări
1 comentariu

Rubio se declară optimist, în Israel, în privinţa înfiinţării unei Forţe Internaţionale de Stabilizare

Articole25 Oct • 158 vizualizări
0 comentarii

Şase „narcoterorişti ”, ucişi într-un nou atac în războiul SUA împotriva drogurilor, în Caraibe / Ambarcaţiunea era folosită de Tren de Aragua, un gang venezuelean clasat drept organizaţie teroristă în Statele Unite

Articole24 Oct • 288 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.