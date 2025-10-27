Patru mari confederaţii sindicale anunţă o acţiune de protest comună, miercuri, în faţa Guvernului
Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian anunță o acţiune de protest comună ce va avea loc miercuri, 29 octombrie, în faţa Guvernului.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Lider ai confederaţiilor sindicale vor prezentata principalele revendicări ale lucrătorilor din România şi vor oferi informaţii privind organizarea protestului, în contextul problemelor sociale şi economice majore.
Știre în curs de actualizare.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Fostul premier Ciolacu, artizanul celui mai mare deficit bugetar din UE: ”Marea problemă la Guvernul României este un deficit de empatie care va duce la o criză socială”
Rubio se declară optimist, în Israel, în privinţa înfiinţării unei Forţe Internaţionale de Stabilizare
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.