„Putem crește diferența față de Verstappen” – McLaren își face curaj pe finalul tensionat de sezon din F1

Max Verstappen este omul de învins în acest moment al sezonului din Formula 1, olandezul arătând o formă fantastică. Cu toate că diferența dintre campionul mondial en-titre și piloții McLaren s-a redus semnificativ, Andrea Stella (directorul echipei de la Woking) spune că Oscar Piastri și Lando Norris depind doar de ei în lupta pentru titlul mondial din Marele Circ.

Mai sunt cinci Grand Prix-uri până la finalul sezonului din Formula 1, plus două curse Sprint.

Andrea Stella își păstrează optimismul cu toate că Verstappen „topește” avantajul piloților McLaren de câteva săptămâni încoace.

„Faptul că sunt cinci curse și două sprinturi înseamnă că putem chiar să creștem diferența față de Max.

Așa văd eu lucrurile. Cred că ne așteaptă circuite bune pentru mașina noastră”, transmite Andrea Stella.

Oficialul italian arată mult optimism pentru o perioadă destul de grea pentru McLaren: în ultimele patru curse, echipa „papaya” a fost depășită constant de RedBull Racing.

„Avem mai multe lucruri pe care am fi putut să le exploatăm din mașina noastră. Și, într-o anumită măsură, piloții știu că ar fi putut face o treabă mai bună în unele dintre cursele anterioare”, admite Stella.

Circuitele rămase din calendarul mondial par să avantajeze monopostul MCL39 al celor de la McLaren, iar Andrea Stella insistă că atitudinea pozitivă este cea care va ajuta echipă să se impună la finalul anului.

„Avem o mare oportunitate, iar rezultatul acestui sezon și al campionatului piloților este în mâinile noastre. Nu este în mâinile altcuiva. Asta e mentalitatea pe care vrem să o avem și asta e mentalitatea pe care o vom avea”, a încheiat directorul celor de la McLaren.

Verstappen are trei victorii în ultimele patru curse din Formula 1, iar acum rivalii de la McLaren îl iau mai mult decât în serios.

În august erau 104 puncte ce îl separau pe Verstappen de primul loc, acum ecartul s-a topit sub cursele fantastice făcute de olandez: 14 puncte până la Lando Norris (al doilea clasat) și 40 până la Oscar Pistri, liderul în derivă al F1.

Cea de-a 68-a victorie din palmares îl apropie cu încă un pas pe Max de un nou titlu mondial: ar putea fi al cincilea consecutiv în F1.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Austin

1 Oscar Piastri (McLaren) 346 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 332

3 Max Verstappen (RedBull) 306

4 George Russell (Mercedes) 252

5 Charles Leclerc (Ferrar) 192

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 142

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 89

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

17 Pierre Gasly (Alpine) 20

18 Oliver Bearman (Haas) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 678 puncte / campioană

2 Mercedes 341

3 Ferrari 334

4 RedBull 331

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Kick Sauber 59

9 Haas 48

10 Alpine 20

