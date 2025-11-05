McHappy Day 2025: solidaritate în acțiune, 1,8 milioane de lei pentru Casele Ronald McDonald

Anul 2025 marchează 30 de ani de prezență McDonald’s în România, un moment sărbătorit prin fapte care aduc oamenii împreună și oferă sprijin acolo unde este cea mai mare nevoie. Cea de-a doua ediție a campaniei McHappy Day, desfășurată între 13 și 19 octombrie, s-a încheiat cu un rezultat important: 1,8 milioane de lei strânși pentru a susține familiile copiilor internați în spitale.

Fondurile vor fi folosite pentru cazare gratuită, mese calde și sprijin emoțional pentru peste 280 de familii, echivalentul a aproape 4.430 de nopți de cazare în cele trei Case Ronald McDonald din București, Timișoara și Iași, locuri unde părinții pot rămâne aproape de copiii lor pe durata tratamentului.

O campanie despre solidaritate și încredere

Sub mesajul „Greul de părinte nu se vede, dar se simte”, campania McHappy Day a reunit mii de clienți și parteneri care au ales să sprijine familiile copiilor spitalizați. În perioada campaniei, 1 leu din fiecare Big Mac și McChicken vândut în restaurantele McDonald’s a fost direcționat către Fundația pentru Copii Ronald McDonald.

Clienții au putut contribui în restaurante și prin donații la POS, în cutiile special amplasate sau achiziționând jucăria de pluș Olly, în ediție limitată. Fiecare gest a contat.

„Să poți fi lângă copilul tău atunci când are cea mai mare nevoie, înseamnă totul. McHappy Day este o dovadă că sprijinul adevărat nu are nevoie de aplauze ca sa fie simțit”, spune Amalia Năstase, Președinte al Fundației pentru Copii Ronald McDonald.

Un parteneriat consolidat în timp

De 27 de ani, McDonald’s este partener al Fundației pentru Copii Ronald McDonald, sprijinind programele sale prin donații, campanii de conștientizare și implicarea directă a echipei.

„Prin McHappy Day, clienții noștri au posibilitatea să facă parte dintr-o cauză importantă – aceea de a ține familiile împreună. Fiecare gest contează și aduce sprijin acolo unde este nevoie”, declară Valentin Truță, Director General Premier Restaurants România.

Rezultate care arată impactul

Cele trei Case Ronald McDonald au oferit până acum peste 131.000 de nopți de cazare gratuită pentru peste 14.000 de familii din 35 de județe. În total, peste 26.500 de părinți au beneficiat de sprijin, confort și sprijin emoțional în perioade dificile.

De la înființare, Fundația pentru Copii Ronald McDonald a investit peste 10 milioane de euro în comunitate, prin cele 3 Case Ronald McDonald din București, Timișoara și Iași, dar și prin proiecte destinate spitalelor de copii din România – de la modernizarea secțiilor până la dotarea acestora cu aparatură medicală performantă. Toate aceste inițiative contribuie la o îngrijire mai bună pentru copii și la un sprijin concret pentru familiile lor.

Fiecare contribuție contează

Pe 16 octombrie, restaurantul McDonald’s Romană din București a găzduit un eveniment caritabil în cadrul campaniei, la care s-au alăturat numeroase personalități publice și artiști. Atmosfera a fost una caldă și plină de solidaritate – o dovadă că binele capătă forță atunci când este făcut împreună.

Cei care doresc să sprijine în continuare activitatea Fundației, pot trimite SMS cu textul FAMILIE la 8845 (2 euro/lună) sau pot accesa www.rmhc.ro/doneaza.

McHappy Day 2025 a demonstrat încă o dată puterea unei comunități unite în jurul binelui: 1,8 milioane de leitransformați în sprijin concret pentru sute de familii care trec prin momente dificile și care au nevoie de o mână de ajutor, de un loc în care să se poată odihni, de mese calde zilnice sau de consiliere psihologică.