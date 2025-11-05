O ”pădure” subterană de piloni din beton ar putea întârzia construcția Metroului de la Cluj / Pilonii sunt îngropați până la 25 de metri adâncime / ”Această problemă era previzibilă”

Metroul din Cluj-Napoca se confruntă cu noi probleme, după ce pe traseul acestuia au fost identificați 45 de piloți forați, turnați pentru a opri alunecarea unui deal, anunță clujenii.ro. Această situație pune sub semnul întrebării construcția stației Sănătății, generând întârzieri, și costuri suplimentare.

Construiți pentru a stabiliza dealul Răzoarelor încă din perioada 2014-2017, aceștia au fost parte a unui proiect abandonat pentru Centura de Sud a Floreștiului. Cu diametrul de 1 metru și adâncimea de 25 de metri, acești stâlpi din beton sunt imposibil de îndepărtat sau relocat.

”Colonada de 45 de piloți forați din spatele Vivo blochează nu doar construcția stației Sănătății, ci și întreaga traiectorie a metroului. Această problemă era previzibilă, iar autoritățile locale trebuie să răspundă pentru această lipsă de coordonare”, spune activistul civic clujean, Szakats Istvan.