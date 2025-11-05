G4Media.ro
O ”pădure” subterană de piloni din beton ar putea întârzia construcția Metroului…

Imagine cu locația unor piloni aflați pe traseul metroului din cluj
Sursa foto: Clujenii.ro

O ”pădure” subterană de piloni din beton ar putea întârzia construcția Metroului de la Cluj / Pilonii sunt îngropați până la 25 de metri adâncime / ”Această problemă era previzibilă”

Metroul din Cluj-Napoca se confruntă cu noi probleme, după ce pe traseul acestuia au fost identificați 45 de piloți forați, turnați pentru a opri alunecarea unui deal, anunță clujenii.ro. Această situație pune sub semnul întrebării construcția stației Sănătății, generând întârzieri, și costuri suplimentare.

Construiți pentru a stabiliza dealul Răzoarelor încă din perioada 2014-2017, aceștia au fost parte a unui proiect abandonat pentru Centura de Sud a Floreștiului. Cu diametrul de 1 metru și adâncimea de 25 de metri, acești stâlpi din  beton sunt imposibil de îndepărtat sau relocat.

”Colonada de 45 de piloți forați din spatele Vivo blochează nu doar construcția stației Sănătății, ci și întreaga traiectorie a metroului. Această problemă era previzibilă, iar autoritățile locale trebuie să răspundă pentru această lipsă de coordonare”, spune activistul civic clujean, Szakats Istvan.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

