Atacuri asupra unor spitale din Berlin / Poliția suspectează că sunt motivate…

sursa foto: captură video DW

Atacuri asupra unor spitale din Berlin / Poliția suspectează că sunt motivate politic

Poliţia germană anchetează un incendiu şi o explozie produse luni noaptea la două spitale mari din Berlin, suspectând că este vorba de atacuri motivate politic, transmite marţi dpa, t ransmite Agerpres.

O purtătoare de cuvânt a poliţiei a declarat că un incendiu a fost observat într-o clădire a spitalului universitar Charité din capitala Germaniei, iar explozia a avut loc la o altă unitate medicală, în cartierul Neukolln. Deflagraţia a fost provocată probabil de materiale pirotehnice ilegale, cum ar fi petardele.

În urma niciunuia din incidente nu s-au raportat răniţi.

Ancheta este condusă de Divizia pentru Securitatea Statului, care se ocupă de acţiuni ale extremiştilor politici, şi de experţi în explozibili.

A dministratorul spitalului din Neukolln a confirmat că daunele au fost localizate la intrarea în departamentul de radioterapie şi la o intrare laterală a clădirii. „Au fost deteriorate panouri de ferestre şi o uşă”, a detaliat un purtător de cuvânt, care a informat totodată că recepţia şi zona de aşteptare sunt deocamdată inutilizabile, iar accesul pacienţilor se face printr-o intrare laterală. Activităţile spitalului se desfăşoară în rest fără probleme.


