Circulaţia trenurilor între Gara de Nord şi aeroportul Henri Coandă, modificată temporar pe 19 şi 20 noiembrie pentru efectuarea unor lucrări de verificare a infrastructurii

Circulaţia trenurilor între Gara de Nord şi Aeroportul Henri Coandă va fi modificată temporar, în zilele de 19 şi 20 noiembrie, pentru efectuarea unor lucrări de verificare a infrastructurii în staţia Bucureşti Nord, a anunţat, marţi, CFR Călători, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al operatorului feroviar de călători, pe 19 şi 20 noiembrie vor fi anulate trenurile R-M 7903 Bucureşti Nord (plecare 01:50) – Parc Mogoşoaia – Aeroport Henri Coandă şi R-M 7906 Aeroport Henri Coandă (plecare 02:32) – Parc Mogoşoaia – Bucureşti Nord.

De asemenea, în locul trenurilor R-M 7901 Bucureşti Nord (plecare 00:30) – Parc Mogoşoaia – Aeroport Henri Coandă, R-M 7902 Aeroport Henri Coandă (plecare 00:32) – Parc Mogoşoaia – Bucureşti Nord, R-M 7904 Aeroport Henri Coandă (plecare 01:12) – Parc Mogoşoaia – Bucureşti Nord, R-M 7905 Bucureşti Nord (plecare 03:10) – Parc Mogoşoaia – Aeroport Henri Coandă şi R-M 7908 Aeroport Henri Coandă (plecare 03:52) – Parc Mogoşoaia – Bucureşti Nord vor circula următoarele garnituri: R-M 7961 Bucureşti Nord (plecare 00:30) – Aeroport Henri Coandă, R-M 7962 Aeroport Henri Coandă (plecare 00:39) – Bucureşti Nord, R-M 7964 Aeroport Henri Coandă (plecare 01:39) – Bucureşti Nord, R-M 7963 Bucureşti Nord (plecare 03:30) – Aeroport Henri Coandă şi R-M 7966 Aeroport Henri Coandă (plecare 04:32) – Parc Mogoşoaia – Bucureşti Nord.