Circulaţia trenurilor între Gara de Nord şi aeroportul Henri Coandă, modificată temporar pe 19 şi 20 noiembrie pentru efectuarea unor lucrări de verificare a infrastructurii
Circulaţia trenurilor între Gara de Nord şi Aeroportul Henri Coandă va fi modificată temporar, în zilele de 19 şi 20 noiembrie, pentru efectuarea unor lucrări de verificare a infrastructurii în staţia Bucureşti Nord, a anunţat, marţi, CFR Călători, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Potrivit unui comunicat al operatorului feroviar de călători, pe 19 şi 20 noiembrie vor fi anulate trenurile R-M 7903 Bucureşti Nord (plecare 01:50) – Parc Mogoşoaia – Aeroport Henri Coandă şi R-M 7906 Aeroport Henri Coandă (plecare 02:32) – Parc Mogoşoaia – Bucureşti Nord.
De asemenea, în locul trenurilor R-M 7901 Bucureşti Nord (plecare 00:30) – Parc Mogoşoaia – Aeroport Henri Coandă, R-M 7902 Aeroport Henri Coandă (plecare 00:32) – Parc Mogoşoaia – Bucureşti Nord, R-M 7904 Aeroport Henri Coandă (plecare 01:12) – Parc Mogoşoaia – Bucureşti Nord, R-M 7905 Bucureşti Nord (plecare 03:10) – Parc Mogoşoaia – Aeroport Henri Coandă şi R-M 7908 Aeroport Henri Coandă (plecare 03:52) – Parc Mogoşoaia – Bucureşti Nord vor circula următoarele garnituri: R-M 7961 Bucureşti Nord (plecare 00:30) – Aeroport Henri Coandă, R-M 7962 Aeroport Henri Coandă (plecare 00:39) – Bucureşti Nord, R-M 7964 Aeroport Henri Coandă (plecare 01:39) – Bucureşti Nord, R-M 7963 Bucureşti Nord (plecare 03:30) – Aeroport Henri Coandă şi R-M 7966 Aeroport Henri Coandă (plecare 04:32) – Parc Mogoşoaia – Bucureşti Nord.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Ministrul Transporturilor, discuţii cu primarul general Stelian Bujduveanu şi primarul Sectorului 1, George Tuţă, despre reconfigurarea Gării de Nord / Soluţia finală, selectată printr-un concurs internaţional de soluţii
FOTO VIDEO Aglomerație în Gara de Nord București vineri dimineață / Sistemul de informații sosiri-plecări s-a defectat / O angajată anunță mersul trenurilor, călătorii încearcă să se informeze de pe ecranele din birouri
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.