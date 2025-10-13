Circulaţia trenurilor pe ruta Bucureşti Nord-Aeroportul Otopeni, suspendată în perioada 14 – 17 octombrie, între orele 09.00-14.00 / Lucrări de mentenanță

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Circulaţia trenurilor va fi temporar suspendată pe relaţia Bucureşti Nord – Pajura – Mogoşoaia – Terminal Aeroport Henri Coandă (T1), în perioada 14 – 17 octombrie, intervalul orar 09:00 – 14:00, pentru desfăşurarea unor lucrări de mentenanţă, informează CFR.

Potrivit sursei citate, reluarea circulaţiei să va face zilnic, la ora 14:00, după finalizarea lucrărilor planificate, relatează Agenția de presă Rador.

În perioada menţionată, personalul de specialitate al Sucursalei Regionale CF Bucureşti va executa lucrări de întreţinere tehnică şi revizii bianuale la electromecanismele de macaz şi schimbătoarele de cale, conform reglementărilor feroviare, pe linia de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă (T1).

Pe durata intervenţiilor, Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. va asigura transportul alternativ al pasagerilor prin reluarea liniei expres 780, care va funcţiona în perioada 14 – 17 octombrie 2025, în intervalul 08:30 – 15:00, cu plecări la 30 de minute de la terminalele ”Gara Basarab” şi ”Aeroport Henri Coandă„.