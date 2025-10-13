G4Media.ro
Crimă între șoferi de tir români, în Italia / Un bărbat de…

carabinieri
Sursa foto Dreamstime

Crimă între șoferi de tir români, în Italia / Un bărbat de 32 de ani a fost înjunghiat într-o parcare

Articole13 Oct 0 comentarii

Ionuț Marius Cal, un șofer de camion de 32 de ani, a murit înjunghiat cu un cuțit într-o parcare din nordul Italiei, anunță Curierul Italiei, care citează presa italiană.

Alarma a fost declanșată cu câteva minute înainte de ora unu, duminică noapte, atunci când cadavrul lui Ionuț Marius Cal a fost găsit într-o parcare publică.

El a fost omorât în Bolzano, într-o parcare folosită de șoferii de camioane pentru a parca noaptea.

Câteva ore mai târziu, de fapt, un coleg șofer de camion, tot român și în vârstă de 47 de ani, a fost oprit de poliția rutieră. Bărbatul fugise imediat cu camionul său din zona crimei, dar a fost depistat în jurul orei 3.25 într-o altă parcare, câțiva zeci de kilometri mai departe.

Atât bărbatul, cât și vehiculul corespundeau descrierii date de martori. De asemenea, bărbatul avea urme de sânge pe corp, iar în vehicul se aflau haine îmbibate cu sânge.

Ancheta desfășurată de procuratură continuă pentru a încerca să construiască o relatare exactă a celor întâmplate. Din declarațiile martorilor a reieșit că cei doi s-au certat în cursul zilei din motive banale.

Alarma a fost apoi declanșată la ora 12.45, când autospecialele de poliție au intervenit în zona industrială, în parcarea publică de TIR-uri și au descoperit cadavrul lui Ionuț Marius Cal întins pe jos, într-o baltă de sânge.

Cadavrul prezenta mai multe plăgi înjunghiate, dintre care una mortală sub axila stângă. De aici și căutările, care au dus în cele din urmă la arestarea bărbatului de 47 de ani și la ducerea acestuia la secția de poliție;

Bărbatul a fost interogat de procurorul general și apoi plasat în arest sub suspiciunea de crimă. Suspectul și-a exercitat dreptul de a nu răspunde întrebărilor. Ancheta privind arma crimei este în curs.

