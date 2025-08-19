G4Media.ro
Ministrul Transporturilor, discuţii cu primarul general Stelian Bujduveanu şi primarul Sectorului 1,…

grevă CFR, Gara de Nord, tren
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Transporturilor, discuţii cu primarul general Stelian Bujduveanu şi primarul Sectorului 1, George Tuţă, despre reconfigurarea Gării de Nord / Soluţia finală, selectată printr-un concurs internaţional de soluţii

19 Aug

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a avut marţi discuţii cu Primarului General Stelian Bujduveanu şi primarul Sectorului 1, George Tuţă, la sediul ministerului, despre reconfigurarea Gării de Nord, care vizează regenerarea urbană a zonei, dezvoltarea nodului intermodal şi crearea de noi spaţii verzi, el precizând că soluţia finală va fi selectată printr-un concurs internaţional de soluţii, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”M-a bucurat astăzi prezenţa Primarului General al Municipiului Bucureşti – Stelian Bujduveanu şi a Primarului Sectorului 1 – George Tuţă, alături de colegii mei din minister, într-o întâlnire de lucru la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Tema principală a discuţiilor a vizat dezvoltarea conceptului de intermodalitate a Gării de Nord, ca parte a unui amplu proces de modernizare şi regenerare urbană”, spune ministrul Transporturilor într-o postare pe Facebook.

Ciprian Şerban arată că în cadrul întâlnirii, Primăria Municipiului Bucureşti a prezentat o propunere preliminară de reconfigurare a Gării de Nord, care constituie punctul de plecare pentru o colaborare interinstituţională.

”Această propunere vizează regenerarea urbană a zonei, dezvoltarea nodului intermodal şi crearea de noi spaţii verzi. Soluţia finală de dezvoltare va fi selectată printr-un concurs internaţional de soluţii şi va sta la baza elaborării documentaţiilor tehnice necesare”, afirmă ministrul Transporturilor.

Ciprian Şerban mai menţionează că au convenit asupra necesităţii elaborării unui protocol care să integreze proiectele majore aflate în derulare pentru o bună desfăşurare a implementării: regenerarea urbană a Gării de Nord şi a nodului intermodal, proiectul de Drumuri Radiale şi Trenul Metropolitan Bucureşti.

”Această colaborare interinstituţională reprezintă un pas important pentru dezvoltarea Bucureştiului, modernizarea infrastructurii de transport şi pentru transformarea Gării de Nord într-un nod intermodal european, adaptat nevoilor de mobilitate ale Capitalei”, mai declară Ciprian Şerban.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

4 comentarii

  1. Primar Generar Interimar!

  2. „Regenerarea urbana” a cuplului Bujduveanu – Tuta/SRI promite spatii verzi, dar in realitate vor aparea niste blocuri mari, fara parcari! 😛

  3. Da da, pe str Piata Amzei pe o zona de maxim 100 de metri s a gaurit tot de zeci ori(fara exagerare) de vreo 5 ani incoace, gazele, dupa care apa, dupa care curentul electric, dupa care gazele iar, dupa care apa iar, dupa care gazele iar, dupa curentul iar si tot asa, acum se anvelopeaza cladirea de pe colt cu blvd Victoriei, ce sa vezi fara nici o autorizatie si astia doi pinguini vorbesc de Gara de Nord probabil va dura 10-20 de ani aceasta reconfigurare

  4. A si practic de cate ori au gaurit, au taiat toate radacinile copacilor, copaci mari de 20-30 de ani sunt toti morti vestejiti

