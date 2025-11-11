G4Media.ro
Un avion-cargo militar turc s-a prăbușit la granița dintre Azerbaidjan și Georgia

Un avion-cargo militar turc, provenind din Azerbaidjan și cu destinația Turcia, s-a prăbușit marți la granița dintre Georgia și Azerbaidjan, a anunțat Ministerul turc al Apărării, citat de Le Figaro.

20 persoane se aflau la bordul aeronavei, a precizat ministerul, fără a menționa imediat numărul victimelor.

„Operațiunile de căutare și salvare au fost lansate în coordonare cu autoritățile azere și georgiene”, adaugă ministerul într-un comunicat.

 

Ministerul turc a cerut presei să „nu publice imagini” cu accidentul. Potrivit ministrului turc de interne Ali Yerlikaya, care a anunțat pe X că a discutat cu omologul său georgian Gela Geladze, acesta din urmă se îndreaptă spre locul accidentului.

Ministerul de Interne georgian precizează că accidentul a avut loc în regiunea Sighnaghi, în estul Georgiei, la aproximativ cinci kilometri după trecerea frontierei. „A fost deschisă o anchetă”, adaugă ministerul într-un comunicat, promițând publicarea în curând a „informațiilor detaliate despre incident”.

