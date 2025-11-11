Toni Nadal propune o revoluție în tenis: Vrea înapoi farmecul din perioada lui Ilie Năstase

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Toni Nadal, unchiul și fostul antrenor al lui Rafael Nadal, a vorbit pentru Gazzetta dello Sport despre faptul că tenisul prezentului este un sport în care jucătorii se întrec „care să lovească mai tare”. Ibericul vine și cu o propunere radicală: reducerea dimensiunilor rachetelor pentru a îmbunătăți calitatea sportului alb.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Tenisul zilelor noastre a devenit doar o chestiune de „cine lovește cel mai tare”, transmite reputatul antrenor iberic.

Toni Nadal vrea rachete mai mici în tenis pentru a spori calitatea și frumusețea

În vârstă de 63 de ani, Toni Nadal este conștient de faptul că mulți îl vor critica pentru o asemenea propunere, dar tehnicianul este de părere că adevărata problemă a tenisului este că mingea se mișcă tot mai repede dintr-un teren în altul.

„Mulți nu vor fi de acord, dar adevărata problemă este că mingea se mișcă din ce în ce mai repede.

Accidentările nu sunt cauzate de numărul de meciuri, ci de intensitatea și violența jucătorului.

Nu mai există aproape deloc jucători tactici precum (n.r. Federico) Coria sau (n.r. Gaston) Gaudio, care încercau să construiască jocul.

În zilele noastre, este adesea doar o competiție pentru a vedea cine poate lovi cel mai tare, iar când faci mișcări atât de rapide, când sprintezi spre o minge, te oprești și apoi accelerezi din nou, corpul tău ajunge ușor la limită.

Cred că ar trebui să încetinim puțin jocul”, transmite Toni Nadal pentru Gazzetta dello Sport, conform dailymail.co.uk.

Spaniolul este convins de faptul că dacă s-ar introduce rachete mai mici calitatea jocului de tenis s-ar îmbunătăți.

Toni Nadal vrea înapoi frumusețea jocului de tenis, iar în sprijinul afirmațiilor sale face referire la epoca lui John McEnroe și Ilie Năstase.

„Ar fi mai ușor pentru amatori și mai dificil pentru profesioniști (n.r. dacă s-ar introduce rachete mai mici), iar jocul ar fi mai puțin violent.

Frumusețea tenisului constă în posibilitatea de a vedea mișcarea – când (n.r. John) McEnroe sau Ilie Năstase jucau, totul era acolo: mișcare, îndemânare, tactică.

Tenisul este singurul sport care începe cu o penalizare. Dacă servești bine, adversarul nu joacă. În alte discipline, regulile au fost modificate pentru a spori spectaculozitatea”, adaugă Toni Nadal.