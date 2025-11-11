Manifestaţie la Belgrad împotriva unui proiect imobiliar al ginerelui lui Donald Trump, Jared Kushner / Acesta prevede dărâmarea unei clădiri a fostului stat major al armatei iugoslave pentru a permite construirea unui hotel de lux

Studenţi sârbi şi locuitori din Belgrad au protestat marţi împotriva unui proiect imobiliar ce prevede dărâmarea unei clădiri a fostului stat major al armatei iugoslave pentru a permite construirea unui hotel de lux de către o companie care-i aparţine lui Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Subiectul este sensibil în Serbia, pentru că este vorba de clădiri bombardate de mai multe ori în 1999 în timpul unei campanii aeriene a NATO condusă de SUA pentru a pune capăt războiului din Kosovo (1998-1999).

Affinity Partners, compania lui Jared Kushner – primit de mai multe ori în Serbia de către preşedintele Aleksandr Vucic – a semnat în 2024 un contract de leasing pe o durată de 99 de ani cu guvernul sârb pentru reamenajarea sitului, al cărui statut de „bun cultural” a fost recent revocat.

Manifestaţia, la care au participat câteva sute de persoane, potrivit unui fotoreporter al AFP, a avut loc la patru zile după ce Parlamentul sârb a adoptat o lege specială ce permite accelerarea proiectului şi începerea operaţiunilor pentru demolarea sediului fostului stat major, în plin centrul Belgradului.

„Această putere a decis să adopte o lege specială ca să se folose ască de ea pentru a-şi legaliza crima”, a declarat în timpul manifestaţiei Valentina Moravcevic, o studentă, la televiziunea N1. „Ei pot acum în mod legal să distrugă acest imobil, însă noi nu le vom permite. Noi suntem aici astăzi pentru a le adresa un avertisment şi pentru a le spune că istoria noastră şi moştenirea noastră culturală este importantă pentru noi”, a adăugat ea.

Manifestanţii au format pentru scurt timp un „zid uman” simbol ic în jurul complexului şi au desenat de asemenea pe jos o „linie de apărare” roşie, potrivit fotoreporterului AFP.

Distrus de bombardamente, sediul fostului stat major, situat în faţa clădirilor guvernului şi Ministerului Afacerilor Externe, nu a fost niciodată reconstruit.

Construită în 1965, clădirea fusese declarată în 2005 de către guvernul sârb „bun cultural” protejat, un statut revocat la sfârşitul lui 2024.

Proiectul preconizat de ginerele preşedintelui american a fost cu toate acestea suspendat în luna mai, din cauza suspiciunilor conform cărora documente utilizate pentru a anula statutul de „bun protejat” al sitului ar fi fost falsificate. O anchetă este în curs.

Al doilea partener al proiectului este promotorul imobiliar Eagle Hills din Emiratele Arabe Unite, care a fost implicat de la sfârşitul lui 2015 într-un vast proiect de reamenajare a unei mari părţi din malurile râului Sava, un afluent al Dunării. Acest proiect este respins de opinia publică şi de partidele de opoziţie.