Escaladare violentă a protestelor din Serbia: poliția a folosit gaze lacrimogene la Belgrad / Valul de proteste durează de nouă luni

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Poliţia sârbă a folosit gaze lacrimogene şi vehicule de control al mulţimii, vineri seara, la Belgrad, pentru a dispersa protestatarii antiguvernamentali care au aruncat cu petarde şi artificii asupra poliţiştilor, într-o escaladare majoră a protestelor care durează de nouă luni, relatează Reuters, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Protestatarii s-au adunat în jurul orei locale 20:00 (21:00, ora României) în faţa clădirii sediului armatei, care a fost bombardată în 1999 de NATO. Câteva ore mai târziu, au început să arunce cu artificii asupra poliţiştilor. Containere de gunoi au fost răsturnate şi incendiate. Un copac a luat foc.

La rândul său, poliţia a folosit grenade lacrimogene pentru a respinge protestatarii.

Proteste au avut loc şi în alte oraşe – Novi Sad, Niş, Kragujevac şi Valjevo. Gazele lacrimogene au fost folosite şi în Niş.

Nu există deocamdată un bilanţ oficial în legătură cu numărul persoanelor rănite.

Lunile de proteste din Serbia, declanşate de moartea a 16 persoane în urma prăbuşirii acoperişului unei gări renovate din Novi Sad, au zguduit popularitatea preşedintelui Aleksandar Vucic şi a partidului său, SNS.

Protestele au fost în mare parte paşnice până miercuri seara, când 27 de poliţişti şi aproximativ 80 de civili au fost răniţi în ciocniri, iar 47 de persoane au fost reţinute.

„În fiecare seară, mobilizăm 3.000 de poliţişti în toată Serbia, care sunt bătuţi şi răniţi”, a declarat Vucic pentru RTS TV, vineri dimineaţă.

Protestatarii au dat vina pe corupţie pentru dezastrul de la gara din Novi Sad şi cer alegeri anticipate în speranţa că vor fi înlăturaţi Vucic şi partidul său.

Studenţii, grupurile de opoziţie şi organizaţiile de combatere a corupţiei l-au acuzat pe Vucic şi aliaţii săi de legături cu crima organizată, de folosirea violenţei împotriva rivalilor politici şi de suprimarea libertăţii presei, acuzaţii pe care aceştia le neagă.

„Urmăresc cu atenţie evenimentele din Serbia, unde persistă îngrijorări legate de drepturile omului”, a scris pe Facebook Michael O’Flaherty, comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei. „Deplâng folosirea disproporţionată a forţei de către poliţie ieri (joi) seara la Valjevo şi reiterez apelul meu către autorităţi să evite folosirea excesivă a forţei, să pună capăt arestărilor arbitrare şi să calmeze situaţia” – a îndemnat comisarul.

