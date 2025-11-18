SURSE Nicușor Dan, iritat după ce consilierul Ludovic Orban a criticat USR pentru că folosește imaginea preşedintelui în campanie

Președintele Nicușor Dan a fost iritat de declarația de luni a consilierului Ludovic Orban, care criticase USR pentru că folosește imaginea președintelui în campanie, au declarat pentru G4Media surse politice. Nu e clar dacă Orban, care a fost numit consilier prezidențial în 6 octombrie, va mai continua în Administrația Prezidențială.

Nici Ludovic Orban și nici reprezentanții Administrației Prezidențiale nu au putut fi contactați pentru detalii.

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat vineri că cei de la USR folosesc imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei şi a adăugat că acest lucru va ajunge să îi enerveze pe simpatizanţii preşedintelui prin faptul că abuzează de imaginea lui.

Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, că Nicuşor Dan nu este implicat în campania pentru Primăria Capitalei.

”A fost întrebat la conferinţa de presă din această săptămână şi a explicat punctul de vedere. A fost prezent la evenimentul de lansare. Asta nu înseamnă că e implicat în campanie. Sigur că cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui, până la urmă o să ajungă să-i enerveze pe simpatizanţii lui Nicuşor Dan prin faptul că abuzează efectiv de imaginea lui Nicuşor Dan”, a afirmat Ludovic Orban.

El a fost întrebat dacă Nicuşor Dan este deranjat de faptul că USR îi folosește imaginea în campanie.

”Vă mărturisesc că n-am discutat acest subiect. Până la urmă, decizia este a bucureştenilor şi urmează să hotărască. Dacă nu s-a ajuns la o decizie de a fi un candidat comun din partea formaţiunilor politice afine din bazinul de centru-dreapta, practic e răspunderea fiecăruia dintre cele două partide, în cazul în care Primăria va fi câştigată de un alt candidat”, a explicat consilierul prezidenţial.

Reamintim că președintele Nicușor Dan a participat la evenimentul USR în care Cătălin Drulă a fost desemnat candidatul partidului la Primăria București.