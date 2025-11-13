Vlad Voiculescu, numit consilier onorific al lui Nicușor Dan / Președintele a numit o serie de noi consilieri / Valentin Sorin Costreie preia funcția de consilier prezidențial pe Educație

Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, a fost numit consilier onorific al președintelui Nicușor Dan. Președintele a semnat, joi, o serie de decrete pentru numirea de noi consilieri, între care Valentin Sorin Costreie în funcția de consilier prezidențial pe Educație.

Amintim că Vlad Voiculescu este cercetat de doi ani în dosarul vaccinurilor anti-COVID.

Președintele Nicușor Dan a semnat următoarele decrete:

Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a domnului Valentin-Sorin Costreie , începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Departamentul Educație şi Cercetare);

, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Departamentul Educație şi Cercetare); Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a domnului Vlad Ionescu , începând cu data de 1 decembrie 2025 (Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni);

, începând cu data de 1 decembrie 2025 (Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni); Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Mădălina-Gabriela Fătu , începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Secretariatul General al Administrației Prezidențiale);

, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Secretariatul General al Administrației Prezidențiale); Decret privind acordarea calității de consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană a domnului Vlad Vasile-Voiculescu , începând cu data de 17 noiembrie 2025;

, începând cu data de 17 noiembrie 2025; Decret privind acordarea calității de consilier onorific a domnului Șerban Iftime, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Departamentul Politici Economice şi Sociale).

Valentin Sorin Costreie este conferenţiar la Facultatea de Filosofie a Universității București, fost prorector la Universității București, fost consilier de stat la Guvern în mandatele premierilor Ludovic Orban, Florin Cîțu și Nicolae Ciucă, fost secretar de stat în Ministerul Educației.

Vlad Voiculescu a fost ministru al Sănătății în guvernele Cioloș și Cîțu. În prezent este europarlamentar USR și președintele organizației din București a partidului. El este cercetat de doi ani în dosarul vaccinurilor anti-COVID, care încă nu a fost trimis în judecată.

În decembrie 2023, DNA a anunțat că Vlad Voiculescu este urmărit penal pentru abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu. Procurorii îl acuză că, pe când era ministrul Sănătății în timpul pandemiei de COVID-19 (martie-aprilie 2021), a achiziționat circa 20 de milioane de doze de vaccin Pfizer și Moderna, în plus față de cele necesare contractate anterior și care erau deja suficiente pentru vaccinarea a peste 23 de milioane de persoane. În dosar este anchetat și fostul premier Florin Cîțu. DNA a mai transmis că statul a fost prejudiciat cu peste 1 miliard de euro plus TVA prin achiziția dozelor de vaccin suplimentare.

Vlad Ionescu este diplomat, adjunctul șefului Misiunii României la NATO. În anul 2018, a câștigat un proces împotriva lui Mihai Gâdea, Radu Tudor și Antena 3, după ce a fost acuzat de cei doi că este „acoperit” și că a fraudat alegerile din 2009 în calitatea sa deținută atunci, de președinte al unei secții de votare din Paris. a fost director de cabinet al fostului ministru PDL de Externe Theodor Baconschi iar la turul I al alegerilor prezidențiale din 2009 a fost președintele unei secții de votare din Paris.

Este a doua serie de consilieri pe care îi numește președintele Nicușor Dan. În 6 octombrie, președintele a numit 16 consilieri, între care Marius Lazurca, Eugen Tomac, Ludovic Orban, Valentin Naumescu, Cosmin Soare.

Șerban Iftimie este fiul liderului PNL Botoșani, Valeriu Iftimie, și conduce grupul de firme Elsaco.