G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Vlad Voiculescu (USR) susține modificarea rapidă a legii pentru a avea alegeri…

vlad voiculescu
sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Vlad Voiculescu (USR) susține modificarea rapidă a legii pentru a avea alegeri în două tururi pentru noul primar al Capitalei / „Toate partidele care vor cu adevărat să reformeze Bucureștiul trebuie să se unească în jurul unui singur candidat”

Articole12 Aug 1 comentariu

Președintele Organizației USR București, Vlad Voiculescu, afirmă că toate partidele care vor cu adevărat să reformeze Bucureștiul trebuie să se unească în jurul unui singur candidat. „Așa ne putem asigura că munca începută de Nicușor Dan continuă și că orașul nu ajunge pe mâna vreunui extremist”, adaugă Voiculescu, marți, într-o postare pe Facebook.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Dar cea mai bună soluție nu este să facem experimente pe spatele bucureștenilor. Cea mai corectă și democratică cale este 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐥𝐚 𝐯𝐨𝐭𝐮𝐥 𝐢̂𝐧 𝐝𝐨𝐮ă 𝐭𝐮𝐫𝐮𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫𝐢. Așa ne asigurăm că viitorul primar are susținerea majorității bucureștenilor”, mai susține Voiculescu.

Acesta precizează că există astăzi o coaliție în Parlament care poate corecta legea rapid, la începutul sesiunii din septembrie.

„Dacă se vrea, se poate: schimbarea se votează în câteva zile, iar alegerile parțiale pentru Primăria București pot fi organizate în noiembrie după noua lege.

Bucureștiul merită un primar legitim, ales de majoritatea oamenilor”, încheie Vlad Voiculescu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Vlad Voiculescu: 10 august 2018 e dovada că statul nu își protejează cetățenii ci propriii oameni din structurile de forță, chiar și atunci când aceștia calcă legea în picioare, în complicitate cu politicieni lași sau direct interesați

Articole10 Aug • 1.033 vizualizări
5 comentarii

Ciprian Ciucu (PNL): Dacă ar fi să candidez, aş vrea ca bucureştenii să mă aleagă pentru viziunea mea, nu pentru că mă ascund după pantalonii preşedintelui! Am şi eu măcar în viaţă o oarecare demnitate!

Articole8 Aug • 1.755 vizualizări
5 comentarii

Ciprian Ciucu, replică după ce Cătălin Drulă a postat o imagine cu Nicușor Dan, sugerând că ar avea sprijin de la Cotroceni pentru a candida la Primăria Capitalei: „Subtil. Succes!”

Articole30 Iul • 2.668 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Propunerea e OK, dar e si o dovada de naivitate, pentru ca nu e realizabila.
    Majoritatea PSD-PNL-UDMR e clar impotriva, iar AUR voteaza de obicei alaturi de mafiotii astia.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.