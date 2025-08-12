Vlad Voiculescu (USR) susține modificarea rapidă a legii pentru a avea alegeri în două tururi pentru noul primar al Capitalei / „Toate partidele care vor cu adevărat să reformeze Bucureștiul trebuie să se unească în jurul unui singur candidat”

Președintele Organizației USR București, Vlad Voiculescu, afirmă că toate partidele care vor cu adevărat să reformeze Bucureștiul trebuie să se unească în jurul unui singur candidat. „Așa ne putem asigura că munca începută de Nicușor Dan continuă și că orașul nu ajunge pe mâna vreunui extremist”, adaugă Voiculescu, marți, într-o postare pe Facebook.

„Dar cea mai bună soluție nu este să facem experimente pe spatele bucureștenilor. Cea mai corectă și democratică cale este 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐥𝐚 𝐯𝐨𝐭𝐮𝐥 𝐢̂𝐧 𝐝𝐨𝐮ă 𝐭𝐮𝐫𝐮𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫𝐢. Așa ne asigurăm că viitorul primar are susținerea majorității bucureștenilor”, mai susține Voiculescu.

Acesta precizează că există astăzi o coaliție în Parlament care poate corecta legea rapid, la începutul sesiunii din septembrie.

„Dacă se vrea, se poate: schimbarea se votează în câteva zile, iar alegerile parțiale pentru Primăria București pot fi organizate în noiembrie după noua lege.

Bucureștiul merită un primar legitim, ales de majoritatea oamenilor”, încheie Vlad Voiculescu.