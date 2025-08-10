Vlad Voiculescu: 10 august 2018 e dovada că statul nu își protejează cetățenii ci propriii oameni din structurile de forță, chiar și atunci când aceștia calcă legea în picioare, în complicitate cu politicieni lași sau direct interesați

Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu afirmă, la 7 ani de la mitingul din 10 august 2018, că acesta reprezintă „dovada că statul nu își protejează cetățenii ci propriii oameni din structurile de forță, chiar și atunci când aceștia calcă legea în picioare, în complicitate cu politicieni lași sau direct interesați”, precum Klaus Iohannis.

„Pentru cei bătuți și gazați atunci, singurul lucru constant rămâne așteptarea. Au trecut 7 ani. Sper să nu fie prea târziu”, concluzionează Voiculescu, într-o postare pe Facebook.

Acesta amintește că Dosarul „10 August” e pe rol la Tribunalul Militar București, riscul de prescripție pentru faptele grave e în 2026, iar victimele încă așteaptă dreptatea.

„Din 2018 până azi, USR a fost consecvent: a cerut de la început demisia celor implicați; a susținut și redepus propunerea pentru comisia parlamentară de anchetă, respinsă de majoritatea PSD; a solicitat constant, în Parlament și în spațiul public, urgentarea anchetei și tragerea la răspundere a vinovaților; a fost singurul partid parlamentar care a condamnat fără echivoc atât violențele, cât și protejarea celor vinovați”, mai afirmă Vlad Voiculescu.

El subliniază că Parlamentul, CSM, Ministerul Public, Klaus Iohannis, guvernele PSD/PNL, Avocatul Poporului puteau acționa, dar nu au făcut-o.

Postarea integrală a lui Vlad Voiculescu: