Vlad Voiculescu: Blestemul USL nu e o istorie veche, e o istorie actuală, merge de la Ponta și Antonescu, la Ciucă și Ciolacu

Eurodeputatul USL Vlad Voiculescu a afirmat, duminică, că „blestemul istoric” al României și al Bucureștiului se cheamă USL (o veche alianță electorală fondată în 2011, între PSD și PNL, ai cărei artizani au fost Victor Ponta, Crin Antonescu și Dan Voiculescu). Reprezentantul USR consideră că la momentul când s-a format alianța USL, între grupurile de interese ale celor două mari partide, „ s-a oprit orice început de reformă’”.

„Blestemul istoric al României și al Bucureștiului se cheamă USL (Uniunea Social Liberală – n.r.). Și nu de multă vreme, nu e o istorie veche, e o istorie actuală, merge de la Ponta și Antonescu, la Ciucă și Ciolacu. Și de fiecare dată în istoria recentă a României când grupurile de interese din aceste două partide și-au dat mâna s-a oprit orice început de reformă, s-a oprit orice fel de acțiune, orice fel de proiect care ar fi făcut lucrurile normale pentru țara asta. Țara, dacă nu a stagnat, a mers chiar înapoi de multe ori, de fiecare dată când ei și-au dat mâna. Dacă nu înțelegem asta, suntem condamnați să repetăm asta din nou, și din nou și din nou’, a declarat Vlad Voiculescu la evenimentul de lansare a candidaturii deputatului USR Cătălin Drulă pentru funcția de primar al Capitalei, citat de Agerpres.

El a adăugat că Bucureștiul a fost ținut cu un buget minim de USL.

‘Tot în mandatul lui Nicușor Dan la Primăria Municipiului București bugetul a fost ținut la minim. Nu a fost ținut de politicieni în general sau de oameni în general, oamenii l-au votat pe actualul președinte al României primar, au votat mai târziu și un referendum. A fost ținut Bucureștiul cu un buget minim de USL, același USL care s-a refăcut și la București, și ca președinte al filialei București (a USR – n.r.) pot să vă spun asta cu detalii. Același USL s-a făcut cu PNL, trădând nu numai USR, ci votul bucureștenilor din 2020. Nu cred că Bucureștiul are nevoie de un nou reprezentant al USL în fruntea sa și nu cred că bucureștenii care l-au votat a doua oară pe Nicușor Dan la Primăria Municipiului București au uitat toate lucrurile acestea’, a spus Vlad Voiculescu.