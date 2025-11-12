Douăzeci de militari turci au murit după ce un avion s-a prăbușit în estul Georgiei
Douăzeci de militari turci au murit în urma accidentului de marți, atunci când un avion cargo militar turc s-a prăbușit în estul Georgiei, a anunţat miercuri Ministerul Apărării din Turcia, scrie AFP, citată de News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Autorităţile turce, care au publicat numele şi fotografiile celor douăzeci de victime, nu au comunicat până în prezent posibilele cauze ale prăbuşirii avionului C-130.
Avionul, care decolase de la Gandja, în vestul Azerbaidjanului, cu destinaţia Turcia, s-a prăbuşit la scurt timp după ce a intrat în spaţiul aerian georgian marţi după-amiază.
Epava avionului a fost localizată după-amiază, potrivit autorităţilor turce.
Imaginile filmate de martorii accidentului arată un avion care cade învârtindu-se, înainte de a se prăbuşi în depărtare, emanând un nor dens de fum negru.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Un raport arată cum s-a produs accidentul aviatic din Orăștie, din 15 iulie: avionul de mici dimensiuni a agățat cablul unei tiroliene de la Arsenal Park / Pilotul a murit, iar aeronava a fost distrusă
Cercetări pentru încălcarea Codului Aerian, în cazul avionului prăbuşit în Arad / Pilotul de 48 de ani şi un băiat de 18 ani care îl însoţea în zbor au decedat pe loc în urma accidentului
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.