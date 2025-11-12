Douăzeci de militari turci au murit după ce un avion s-a prăbușit în estul Georgiei

Douăzeci de militari turci au murit în urma accidentului de marți, atunci când un avion cargo militar turc s-a prăbușit în estul Georgiei, a anunţat miercuri Ministerul Apărării din Turcia, scrie AFP, citată de News.ro.

Autorităţile turce, care au publicat numele şi fotografiile celor douăzeci de victime, nu au comunicat până în prezent posibilele cauze ale prăbuşirii avionului C-130.

Avionul, care decolase de la Gandja, în vestul Azerbaidjanului, cu destinaţia Turcia, s-a prăbuşit la scurt timp după ce a intrat în spaţiul aerian georgian marţi după-amiază.

Epava avionului a fost localizată după-amiază, potrivit autorităţilor turce.

Imaginile filmate de martorii accidentului arată un avion care cade învârtindu-se, înainte de a se prăbuşi în depărtare, emanând un nor dens de fum negru.